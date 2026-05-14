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Arranca la cumbre entre Trump y Xi Jinping en Pekín con el foco en la tregua comercial y la guerra en Irán

  • La agenda de la reunión también está marcada por las tensiones tecnológicas y la relación con Taiwán
  • Trump ha llegado acompañado por Marco Rubio y una delegación de ejecutivos entre los que figura Elon Musk
Cumbre entre Trump y Xi JInping en Pekín
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino Xi Jinping estrechan las manos ante de su reunión en Pekín. Kenny HOLSTON / POOL / AFP
RTVE.es

Arranca la esperada cumbre entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín con una agenda marcada por la tregua comercial entre ambos países, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán.

Trump ha llegado acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses entre los que figuran Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) o Tim Cook (Apple).

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