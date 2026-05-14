Arranca la cumbre entre Trump y Xi Jinping en Pekín con el foco en la tregua comercial y la guerra en Irán
- La agenda de la reunión también está marcada por las tensiones tecnológicas y la relación con Taiwán
- Trump ha llegado acompañado por Marco Rubio y una delegación de ejecutivos entre los que figura Elon Musk
RTVE.es
Arranca la esperada cumbre entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín con una agenda marcada por la tregua comercial entre ambos países, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán.
Trump ha llegado acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses entre los que figuran Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) o Tim Cook (Apple).
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