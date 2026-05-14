Arranca la esperada cumbre entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín con una agenda marcada por la tregua comercial entre ambos países, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán.

Trump ha llegado acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses entre los que figuran Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) o Tim Cook (Apple).

—SEGUIRÁ AMPLIACIÓN—