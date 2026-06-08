El papa recibe a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia en medio de las críticas de las que no han sido invitadas

El papa León XIV va a recibir en la tarde de este lunes en Madrid a víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. Un encuentro que genera fuerte controversia por las críticas de las asociaciones que no han sido convocadas al encuentro, que reprochan la "falta de representatividad y pluralidad".

Se prevé que el encuentro tenga lugar a las 16.15 horas en la sede de la Nunciatura Apostólica. El Vaticano no ha detallado los nombres de los invitados, aunque las principales agrupaciones de víctimas y supervivientes de los abusos temen que solo se incluya a las voces menos críticas, quienes han participado en el proyecto Repara -puesto en marcha en 2020 por la Archidiócesis de Madrid para la atención a víctimas y la prevención de abusos en el entorno eclesial-.

"Consideramos que cualquier encuentro institucional carece de valor si no va acompañado de una escucha real, inclusiva y de respuestas efectivas", ha transmitido diversas asociaciones en un comunicado conjunto.

El papa tilda a los abusos de "plaga" y pide responder con "justicia y reparación" Esta mañana, en un encuentro con los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el pontífice se ha referido a quienes han sido "heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero". "Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación", ha sentenciado. En declaraciones a RTVE Noticias, Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), que no ha sido invitada al encuentro de la tarde, ha valorado las palabras del pontífice pero ha considerado que se debería "estar hablando ya de hechos". “La Iglesia tiene que ser consciente ya de una vez de que el interés superior de la infancia está por encima de todo, que ellos tienen que proteger a las infancias y que, mientras no hagan esto, las palabras vienen bien, son muy simbólicas, pero a veces caen en saco roto”, ha remarcado Cuatrecasas, exdiputado del PSOE y padre de una víctima de abusos por parte de un profesor en un colegio del Opus Dei en Bilbao. Juan Cuatrecasas, miembro fundador dela Asociación Infancia Robada (ANIR), atiende a los medios a las puertas de la nunciatura, este lunes EFE/ Zipi Y ha agregado que las víctimas llevan a la expectativa ya desde la época del papa Francisco. "Estar a la expectativa cansa, agota, revictimiza. Hoy no es normal que cuatro o cinco víctimas de un plan surgido desde la Iglesia vayan a ser, única y exclusivamente, quienes se reúnan con el papa", ha reprochado. “Hoy seguimos teniendo paciencia, nos ponemos a disposición del papa para transmitirle todo lo que queremos transmitirle, pero es una oportunidad perdida que el papa se va a ir de este país con una visión completamente sesgada de la realidad de las víctimas y supervivientes de pederastia eclesiástica en España”. A juicio del portavoz de ANIR, tanto el proyecto Repara como el Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos (PRIVA) -puesto en marcha por la Iglesia en 2024 para reparar a las víctimas cuyos casos no tienen recorrido legal, ya fuera por la prescripción del delito o por la muerte del victimario- han sido un "fiasco y un fracaso". A su vez, sí ha destacado como positivo el mecanismo de reparación suscrito a finales de marzo entre el Gobierno y la Iglesia a través de la gestión del Defensor del Pueblo. Ya el sábado, en el avión que le trajo de Italia a España, Robert Prevost aseguró que va a seguir trabajando personalmente y también toda la Iglesia "porque los abusos son una llaga todavía abierta". Dijo que personalmente siempre ha trabajado para "instituir comisiones" y "para hacer normas" y que lo seguirá haciendo. Y al referirse a la reunión que tendría con víctimas, reconoció que no podría reunirse "con todas" las que se lo piden. El papa condena la "plaga" de los abusos ante los obispos y pide "escucha, verdad, justicia y reparación" Santiago Riesco Pérez

Víctima critica que se les "ningunee" y pide que no prescriban los delitos Miguel Hurtado, primer denunciante del caso de abusos que se dio en la Abadía de Montserrat, en Barcelona, ha criticado esta mañana ante la prensa que al pontífice se le "llene la boca" diciendo que está al lado de las víctimas, que las escucha y que las va a proteger y amparar, y que sin embargo las "ningunee" sin dar explicación. "Y nos obligue a plantarnos con una pancarta el día que viene Pedro Sánchez a ver al Papa porque es la única manera para visualizar nuestra decepción", ha expresado el también portavoz de Reparación Integral Ya (RIYA) a las puertas de la Nunciatura, poco antes de que el pontífice se reuniera en ese lugar con el presidente del Gobierno. El activista contra los abusos en la Iglesia Miguel Hurtado ofrece declaraciones a la prensa durante un acto de denuncia organizado por Reparación Integral YA, frente a la Nunciatura Apostólica, este lunes Marta Fernandez Marta Fernández / Europa Press Con una foto de ambos estrechándose la mano, Hurtado ha aseverado: "Hemos hecho la foto de Pedro Sánchez reuniéndose con el papa hace un par de semanas en el Vaticano, dándose un apretón de manos, para denunciar que ese apretón de manos pueda haber tenido un coste elevadísimo para las víctimas de pederastia clerical de nuestro país". Y ha denunciado que el Gobierno ha decidido "meter en un cajón" la Ley para ampliar los plazos de prescripción en los delitos de pederastia "a cambio de" esa foto. "Es un momento excelente durante su visita a España para que se pronuncie favorablemente a que los delitos de pederastia no prescriban", ha agregado. 00.21 min Víctimas de abusos en la Iglesia denuncian que el Gobierno "bloquea" la ley de imprescriptibilidad por el papa Ya el domingo y en el mismo lugar, Hurtado, ante una foto enorme del papa y emulando una conversación con él, criticó que el acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno, que establece un mecanismo de reparación a través de la gestión del Defensor del Pueblo, "no repara" a todas las víctimas. "El acuerdo no es legalmente vinculante. La Iglesia no reconoce ningún tipo de responsabilidad". Y consideró que León XIV no quiere reunirse con asociaciones como la suya "porque sabe que en la audiencia le haríamos preguntas muy incómodas que no quiere contestar". Visita del papa León XIV a Madrid, en directo hoy en vídeo | Eutanasia, aborto y abusos en la Iglesia: los mensajes que deja de momento la tercera jornada de la visita María Menéndez, Miguel Charte

"Exigimos que ninguna persona superviviente quede invisibilizada" En un comunicado conjunto emitido este lunes, varias asociaciones han manifestado su "profunda preocupación" ante la "falta de representatividad y pluralidad" en los encuentros del papa en su visita a España. "Advertimos de que la exclusión de colectivos representativos puede generar una percepción errónea en la opinión pública, haciendo creer que existe un consenso o una satisfacción general que no se corresponde con la realidad. Esta situación incrementa el sentimiento de abandono entre numerosas víctimas", afirman la ANIR; Justice Initiative España; AVA; Infancia Robada Madrid; ANIR Canarias; Lulacris; Colectivo El Vedat; Colectivo La Alborada y Plataforma de Víctimas de La Salle San Sebastián. Exigen que "ninguna persona superviviente quede invisibilizada" y que el compromiso con "la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sea verdaderamente universal". "No nos evite: escúchenos y dialogue con nosotros. Las víctimas necesitamos su apoyo y su colaboración", sentencian. El Defensor del Pueblo evalúa 317 expedientes de víctimas de abusos de la Iglesia RTVE.es/Agencias

El acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia La llegada del pontífice a España se produce poco más de dos meses después de que el Gobierno, la CEE la Conferencia Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo firmaran un protocolo que establece una vía de reparación para quienes no pueden acudir a los tribunales por prescripción del delito o fallecimiento del victimario. El mecanismo entró en funcionamiento el 15 de abril. El proceso se inicia ante el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una vez que la unidad de víctimas evalúa los casos, la CEE y la CONFER deben emitir, a través de su comisión asesora -el PRIVA-, un informe preceptivo motivado de cada uno de ellos. Si en alguno de los casos no hay acuerdo, una comisión mixta de la que forman parte todos los involucrados deberá tratar de alcanzar una solución. En última instancia, el Defensor del Pueblo tiene la última palabra. El Estado y la Iglesia firman el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos prescritos, en vigor desde el 15 de abril Álvaro Caballero La reparación puede ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica. Esta última, sin baremos fijados en el protocolo, será asumida por la Iglesia y tratará de compensar el daño provocado y los costes del tratamiento de "las posibles secuelas físicas y psicológicas". Este sistema es complementario al PRIVA. Sin embargo, muchas de las víctimas no quieren acudir a una comisión creada por la Iglesia y por ello se ha apostado por un sistema mixto Iglesia-Estado. El rey lamenta el "dolor" por los abusos en la Iglesia y agradece al papa su "claridad y firmeza" RTVE.es/AGENCIAS