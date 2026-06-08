León XIV defiende la vida de "su concepción" al "ocaso natural" y afirma en las Cortes que discrepar "no conlleva humillación"

Con la tranquilidad y serenidad que le caracteriza, el papa León XIV ha hecho un alegato por la paz, a favor del diálogo, el derecho a la vida y defensa de la familia en un discurso histórico en el Congreso de los Diputados cargado de guiños a la historia de España.

Por primera vez en la historia, un pontífice ha acudido a la Cámara Baja y por primera vez en su pontificado, el santo padre se ha dirigido a una cámara parlamentaria. "La vida no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de la civilización", ha asegurado desde la tribuna del Congreso. "Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural. Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades?, ha cuestionado ante los cientos de invitados, entre los que se encontraban diputados, senadores o presidentes autonómicos que han ido llegando poco a poco desde primera hora de la mañana a la Carrera de San Jerónimo.

"La grandeza moral de una nación se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad", ha asegurado León XIV. Unas palabras que traen de vuelta a la primera línea de la sociedad el debate sobre el aborto y la eutanasía. Todo ello en un momento en el que el Gobierno ha aprobado recientemente la reforma del artículo 43 de la Constitución, que reconoce el derecho de las mujeres a interrumpir de forma voluntaria el embarazo y obligar a los poderes públicos a garantizar esta prestación en condiciones de igualdad efectiva.