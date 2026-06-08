León XIV defiende la vida de "su concepción" al "ocaso natural" y afirma en las Cortes que discrepar "no conlleva humillación"
- También ha pedido "que España continúe siendo tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y de esperanza"
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Con la tranquilidad y serenidad que le caracteriza, el papa León XIV ha hecho un alegato por la paz, a favor del diálogo, el derecho a la vida y defensa de la familia en un discurso histórico en el Congreso de los Diputados cargado de guiños a la historia de España.
Por primera vez en la historia, un pontífice ha acudido a la Cámara Baja y por primera vez en su pontificado, el santo padre se ha dirigido a una cámara parlamentaria. "La vida no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de la civilización", ha asegurado desde la tribuna del Congreso. "Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural. Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades?, ha cuestionado ante los cientos de invitados, entre los que se encontraban diputados, senadores o presidentes autonómicos que han ido llegando poco a poco desde primera hora de la mañana a la Carrera de San Jerónimo.
"La grandeza moral de una nación se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad", ha asegurado León XIV. Unas palabras que traen de vuelta a la primera línea de la sociedad el debate sobre el aborto y la eutanasía. Todo ello en un momento en el que el Gobierno ha aprobado recientemente la reforma del artículo 43 de la Constitución, que reconoce el derecho de las mujeres a interrumpir de forma voluntaria el embarazo y obligar a los poderes públicos a garantizar esta prestación en condiciones de igualdad efectiva.
León XIV critica el rearme de Europa
Ante un hemiciclo lleno, León XIV también ha tenido palabras para otros debates que marcan la actualidad política, como son la migración y la situación mundial. "La comunidad internacional sigue preguntándose cómo construir la paz sobre el reconocimiento de la persona y no sobre la imposición de la fuerza. Este legado vive también en estas Cortes", ha expresado durante su discurso.
En palabras del pontífice, "preocupa que, en diversos lugares del mundo, y también en Europa, vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional. La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra", ha señalado el estadounidense. Un rearme que ha sido motivo de debate entre muchos de los ahí presentes a lo largo de la legislatura.
Para León XIV, "toda guerra es una dolorosa derrota de la capacidad de negociar [...] Las armas pueden imponer un silencio temporal pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera", ha añadido el pontífice en un discurso histórico en la sede de la soberanía española, tan fragmentada y violenta verbalmente entre unos y otros en multitud de ocasiones recientes.
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