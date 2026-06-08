El papa León XIV, la luz que ha entrado en el Congreso

León XIV ha entrado en el Congreso y ha invitado a los políticos a mirar a lo alto. En el actual contexto político español, que nos ha familiarizado con la palabra "cloaca", esto es un apunte mayor. Esa luz nos viene a recordar, en palabras del papa, que "también la política necesita reconocer una medida que la precede y la supera".

Ha sido el primer discurso de este tipo en la historia de España, pero no nuevo en la historia de la Iglesia. En 2011, las inolvidables palabras de Benedicto XVI al Parlamento alemán, citaron a san Agustín para afirmar que "sin Derecho no, pero solo con el Derecho, tampoco". El santo de Hipona escribió aquello de que si quitamos el Derecho, nos podemos preguntar que en qué se distingue el Estado de una gran banda de ladrones. En continuidad y de manera complementaria, el papa Prevost nos ha soltado a bocajarro la pregunta decisiva que termina por encontrarse toda tarea legislativa: "qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes".

A lo largo de su historia más fecunda, España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico o político. Lo ha reconocido como criatura abierta a la verdad, dotada de libertad y movida por una sed de eternidad que ninguna realidad temporal logra extinguir. Es decir, como alguien cuya dignidad precede a toda utilidad y a cuyo servicio está sujeta la acción legislativa.

El papa León XIV deja el Congreso tras su discurso EFE/Borja Sanchez-Trillo

Si esto no fuera así, todo quedaría reducido a las mordaces palabras de Humpty Dumpty, en A través del espejo cuando nos espeta: "la cuestión es saber quién manda. Eso es todo". Tan dramático como la Historia nos enseña. Por eso es oxígeno puro escuchar al papa en el Parlamento decir que "la dignidad inviolable de la persona humana precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento".