Agenda de actos del papa León XIV en Madrid y Barcelona el 9 de junio: horarios, calles cortadas y alternativas de tráfico

El martes 9 de junio es la cuarta jornada de la visita del papa León XIV a España. El pontífice comenzará el día con un encuentro con voluntarios en IFEMA Madrid, donde agradecerá la labor de quienes han colaborado en la organización de su visita a la capital. Posteriormente, se trasladará al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para poner rumbo a Barcelona, siguiente parada de su viaje apostólico. Tras aterrizar en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona–El Prat, León XIV iniciará su agenda en la ciudad condal.

La primera vez que un pontífice pisó Barcelona fue en noviembre de 1982, cuando Juan Pablo II recorrió la Sagrada Familia, presidió diversos actos en Montjuïc y celebró una multitudinaria misa en el estadio Camp Nou. Durante aquella visita fue nombrado socio de honor del FC Barcelona y recibió un homenaje con una sardana compuesta expresamente para la ocasión.

Después de tres décadas, Benedicto XVI viajó a la ciudad catalana en noviembre de 2010. Este viaje estuvo marcado por la consagración del templo y el altar de la Sagrada Familia, uno de los momentos más significativos de la historia reciente de la ciudad. El acontecimiento congregó a más de 250.000 personas en los alrededores de la basílica y proyectó internacionalmente la obra maestra de Antoni Gaudí.

León XIV empezará su agenda en la ciudad condal con el rezo de la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. Por la noche, el pontífice participará en una vigilia de oración en el estadio Olímpico Lluís Companys, cerrando así la etapa del día con un gran acto de recogimiento comunitario. El acto contará con 50 confesionarios distribuidos en dos zonas del estadio (25 en tribuna y 25 en el lateral), facilitando el acceso al sacramento de la reconciliación. El encuentro también incluirá testimonios, una catequesis sobre Gaudí y un tiempo previo para las confesiones, antes de la oración final con el papa.

Agenda y horario de actos del papa hoy en Madrid y Barcelona 10.20 horas: encuentro con los voluntarios en el pabellón 3 de IFEMA Madrid para agradecer el trabajo de quienes han colaborado en la organización de la visita.

11.10 horas: salida desde el aeropuerto de Madrid-Barajas rumbo a Barcelona, donde continuará el viaje apostólico.

12.25 horas: llegada del papa al aeropuerto Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

13.00 horas: rezo de la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia.

20.00 horas: vigilia de oración en el estadio Olímpico Lluís Companys.

Calles cortadas y alternativas de tráfico Barcelona desplegará un macrodispositivo de seguridad y movilidad entre el martes 9 y el jueves 11 de junio. El Ayuntamiento reforzará de forma excepcional el metro y el autobús, pero advierte de severas restricciones al vehículo privado y cortes de tráfico en tres distritos clave. El despliegue, que movilizará a 500 agentes de la Guardia Urbana, comenzará el martes 9 de junio con el blindaje total de la montaña de Montjuïc a partir de las 12.00 horas, limitando el acceso al Estadio Olímpico solo a vehículos acreditados. Ese mismo día y el miércoles 10, la Ciutat Vella sufrirá cortes de circulación y restricciones de aparcamiento en los entornos de la Catedral y en el barrio del Raval, especialmente alrededor de la plaza de la Gardunya. El impacto más intenso se vivirá el miércoles 10 de junio en L’Eixample. Durante todo el día y hasta la madrugada del jueves, un amplio perímetro de seguridad cortará el tráfico y prohibirá estacionar en el entorno de la Sagrada Familia, afectando a grandes ejes como la avenida Diagonal y las calles Rosselló, Mallorca y Provença. Las autoridades recomiendan priorizar el transporte público antes de que el dispositivo comience a desactivarse de forma progresiva el jueves 11 de junio, y el teletrabajo. ““