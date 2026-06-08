Cómo moverse por Barcelona durante la visita del papa León XIV: cortes de tráfico y transporte público

León XIV aterriza en nuestro país este sábado 6 de junio. Madrid será su primera parada, continuará en Barcelona y culminará en las Islas Canarias el viernes 12 de junio. Se prevé que millones de personas seguirán al pontífice durante su recorrido y, por eso, las administraciones han habilitado dispositivos especiales de movilidad.

Durante los días que el papa estará en Barcelona, habrá cortes de tráfico en el centro de la capital catalana desde el 8 de junio. Un dispositivo coordinado entre servicios municipales velará por la seguridad y la movilidad durante los actos previstos en la ciudad los días 9, 10 y 11 de junio. La visita comportará afectaciones en Ciutat Vella (donde está la Catedral y el Palacio Episcopal), L’Eixample y Montjuïc. El transporte público se reforzará de manera excepcional, con más oferta de metro y bus y servicios especiales para facilitar los desplazamientos en los principales puntos de concentración. Toda la información en la página del Ayuntamiento.

Martes, 9 de junio 12.25 horas - Llegada al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. 13.00 horas. - Rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. 20.00 horas - Vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys

A partir de las 12.00 horas, se corta la circulación en la montaña de Montjuïc: solo quienes dispongan de acreditación podrán acceder a los entornos del Estadio Olímpico. Los vehículos privados no podrán acceder a este perímetro.

Se pondrá en marcha un servicio de bus lanzadera entre la plaza de Espanya y el Estadio Olímpico, con nueve autobuses articulados, y se incrementará la frecuencia del funicular.

Miércoles 10 de junio 10.50 horas - Visita al centro penitenciario Brians 1. 12.00 horas - Oración del Santo Rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat. 13.00 horas - Comida con la comunidad benedictina de Montserrat. 16.30 horas - Encuentro con realidades de caridad y asistencia diocesanas en la iglesia de San Agustín. 19.30 horas - Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia e inauguración de la torre de Jesucristo.

Al rezo público del Rosario en Montserrat se esperan más de 8.000 personas, que solo podrán acceder en autocares especiales o en transporte público: desde Monistrol en el Cremallera de Ferrocarriles de la Generalitat o en el aéreo, un teleférico. Es necesario hacer reserva nominativa de billete, que tendrá una tarifa plana de 7,5 euros ida y vuelta.

Pero será la Misa en la Sagrada Familia el principal evento. Desde las 07:00 horas del miércoles 10 de junio hasta las 02:00 horas del jueves 11 de junio, se prohíbe aparcar y queda cortado al tráfico desde la plaza del Cinc d’Oros hasta la calle de Lepant y entre las calles de Provença y Còrsega. Hay afecciones también en metro y autobuses que se pueden comprobar aquí.