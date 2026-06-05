El negocio de los balcones que se alquilan hasta por 1.600 euros para ver a León XIV en Barcelona

Para muchos, la devoción no tiene límites. Algo que han intuido en Barcelona, donde proliferan los anuncios de balcones con vistas para seguir el recorrido de León XIV el próximo 10 de junio. Los precios llegan hasta los 1.600 euros, pero pueden encontrarse opciones más humildes por 250 euros.

Una búsqueda rápida en portales de compraventa permite testear la oferta disponible. "Cesión temporal de balcón y zona de estar privada para el 10 de junio", reza una de las propuestas. Detalla que el acceso es "temporal a balcón privado y zona de estar en vivienda particular situada junto a la Sagrada Familia, con vistas directas a la basílica y en la intersección de Sicilia y Provença". El aforo máximo es de 8 personas y se ofrece "aperitivos y bebidas con vino incluido", "televisor de 65" disponible" y "uso de aseo". Por cabeza el precio es de 250 euros, pero la reserva completa del espacio asciende a 1.600 euros.

Anuncio que ofrece un balcón en alquiler por 1.600 euros y ofrece vistas al recorrido del papamóvil.

La mayor parte de estos balcones se encuentran en las inmediaciones de la Diagonal con la calle Rosselló, en el l'Eixample derecho, con vistas a la Sagrada Familia.

El precio final lo determina la cantidad de personas que participarán del alquiler. La oferta más económica es la de 250 euros, pero pueden encontrarse opciones por 350, 450 o llegar hasta los 1.200 euros.

Muchos anuncios detallan el tiempo de permanencia -entre dos y tres horas- y dan la posibilidad de alquilar el espacio completo o por persona. Es el caso de una propuesta que ofrece "uso exclusivo de un balcón privado junto a la Sagrada Familia" por 450 euros "por el uso completo" o "125 por espacio individual". También se dispondrá de sillas, mesas, acceso a baño y servicio de bebidas frías y aperitivos. A aquellos que les resulte atractiva esta opción, deberán aportar "reserva mediante señal del 50% por adelantado".

Balcón en alquiler por 450 euros que exige el 50% del precio por adelantado.

A los interesados, se recuerda estar alerta con las posibles estafas. Al tratarse de alquileres informales entre particulares a través de apps de segunda mano, debe exige siempre un contacto fiable. Hay que evitar los pagos totales por adelantado mediante métodos no rastreables y se aconseja desconfiar de anuncios sin fotos claras de la perspectiva de la calle.

El Ayuntamiento de Barcelona establecerá un perímetro de seguridad blindado de nueve manzanas alrededor de la Sagrada Familia. Solo podrán acceder residentes identificados, prensa y personas autorizadas. Si se opta por alquilar uno de estos balcones, se recomienda asegurarse de que el propietario facilite el acceso correcto para evitar problemas con los controles policiales.