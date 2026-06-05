Cómo moverse por Madrid durante la visita del papa León XIV: cortes de tráfico y transporte público

León XIV aterriza en nuestro país este sábado 6 de junio. Madrid será su primera parada, continuará en Barcelona y culminará en las Islas Canarias el viernes 12 de junio. Se prevé que millones de personas seguirán al pontífice durante su recorrido y, por eso, las administraciones han habilitado dispositivos especiales de movilidad.

Durante los 4 días que el papa estará en Madrid, habrá cortes de tráfico en el centro de la capital, los principales hasta el lunes, aunque las restricciones podrían mantenerse hasta el día 9 por las labores de desmontaje. Ya desde el viernes se ha cerrado el tránsito en los alrededores de la Plaza de Lima y de Cibeles. Se ha recomendado teletrabajar y se ha establecido un plan especial de movilidad coordinado por el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) con los distintos operadores de transporte público: Metro, EMT, autobuses interurbanos y Cercanías Renfe.

Sobre las afectaciones en el servicio de la EMT, que ofrece servicio gratuito del 3 al 9 de junio (excepto la línea Exprés Aeropuerto), toda la información está en la página especial creada para la ocasión. Metro de Madrid reforzará hasta un 125% la frecuencia de trenes en algunas líneas de la red y los días de grandes acontecimientos se cerrará el acceso a algunas estaciones. Se ha reforzado también el servicio de taxi, aunque algunas paradas no podrán prestar servicio. Y para estar al tanto de novedades y cambios también está la cuenta de X del Ayuntamiento.

Viernes, 5 de junio 10:30 horas del sábado - Llegada del papa al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Aunque el papa no llega a Madrid hasta el sábado, las restricciones han comenzado antes. La plaza de Lima está cerrada totalmente al tráfico desde el jueves 4 de junio y la plaza de Cibeles, desde este viernes. En estos dos puntos de la capital se celebrarán dos eventos clave: la vigilia con jóvenes y un acto multitudinario en el estadio Santiago Bernabéu.

Sábado, 6 de junio 11.30 horas - Llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 12.00 horas - Ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid. Visita de cortesía a los Reyes de España. Encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático. 18.00 horas - Visita a los operadores y asistidos del proyecto social CEDIA 24 Horas en el Centro de Información y Acogida 20.30 horas -Vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima.

Se cierra el tráfico entre la plaza de Cuzco y la de Cibeles, además de los túneles de acceso a la zona y las calles cercanas. A partir de las 22:00h del sábado se amplía el cierre a la Glorieta de Carlos V. Estaciones de metro y paradas de autobuses en ese eje, también cerrados. Consultar alternativas aquí. Los accesos a la Plaza de Lima para la vigilia de oración con jóvenes se pueden consultar en este enlace

Domingo, 7 de junio 10.00 horas - Santa Misa en la plaza de Cibeles y procesión del Corpus Christi. 16.30 horas - Encuentro privado con miembros de la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica. 18.00 horas - Encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte' en el Movistar Arena. 19.30 horasCena en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid.

El principal acto y el más multitudinario de la visita papal será a las 10:00H en Cibeles. Desde la madrugada se ampliarán los cortes de tráfico en la zona y en los accesos a la ciudad. Estaciones de metro y paradas de autobuses en ese eje, también cerrados. Consultar alternativas aquí. El plano de accesos para la misa en Cibeles y la procesión del Corpus Christi puede consultarse aquí

Lunes, 8 de junio 09.30 horas - Encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica. 10.30 horas - Encuentro con miembros del Parlamento español en el Congreso de los Diputados. 11.30 horas - Encuentro con los obispos de España en la sede de la Conferencia Episcopal. 12.50 horas - Comida con los obispos en la Nunciatura Apostólica. 18.00 horas - Oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María de la Almudena. 19.00 horas - Encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu

El papa recorrerá el centro histórico de la ciudad para dirigirse por la tarde al estadio Santiago Bernabéu, al que llegará por las calles Alcalá, Príncipe de Vergara y Concha Espina, antes de adentrarse en la plaza de los Sagrados Corazones como preámbulo a su entrada por uno de los fondos al estadio del Real Madrid.

Martes, 9 de junio 10.20 horas - Encuentro con los voluntarios en el Pabellón 3 de IFEMA Madrid. 11.10 horas - Salida en avión desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hacia Barcelona

Últimas horas en la capital, el pontífice tendrá un encuentro en Ifema con los más de 18.000 voluntarios que han participado en la organización de los eventos durante su estancia. Para que se puedan trasladar al pabellón ferial, Metro de Madrid ha dispuesto el refuerzo de la línea de hasta un 25% entre las 8:00 y las 11:00 horas.