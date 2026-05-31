El papa León XIV, un 'bestseller' en la Feria del Libro de Madrid

Nada más cruzar la puerta del parque de El Retiro, en Madrid, nos topamos de frente con el papa León XIV. Una versión de cartón a tamaño real. Varias casetas de la Feria del Libro están especializadas en religión y han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid (el papa por Madrid, mejor dicho) para sacar en sus expositores todo un arsenal de literatura papal.

"Tenemos entre diez o doce libros sobre él", nos cuenta Jorge Núñez, responsable de la librería Paulinas. Ante la inminente visita del sumo pontífice a España, nos asegura que muchos vienen preguntando por la encíclica sobre inteligencia artificial que acaba de publicar. Se titula Magnifica Humanitas y se ha convertido en todo un bestseller.

Pero, sobre todo, buscan alguna biografía para conocer su figura. La feria se llena de católicos (y no tan católicos) que quieren hacer los deberes antes de ver a Robert Prevost en persona.

La vida de León XIV, una carrera editorial No es fácil elegir. En cuanto uno se asoma, descubre decenas de títulos disponibles. Algunos vieron la luz pocos días después de que León XIV fuera elegido papa. "Las editoriales son muy conscientes de que es algo que se va a pedir y que tienen que ofrecer al público", nos confirma Jorge. "Lo que suelen hacer es un recorrido por el cónclave, que es algo que iba a salir en cualquier libro sobre cualquier papa que fuera elegido, y luego se completa con un apéndice sobre el escogido", añade. Es el método que muchos sellos llevaron a cabo tras la fumata blanca del 8 de mayo del año pasado. El autor Mario Escobar fue el primero en escribir una biografía en español. La tituló León XIV: ¿Quién es, qué piensa y qué podemos esperar de Robert Prevost? (Deusto). "En cuanto salió elegido, me puse a investigar. Quieres salir el primero", nos cuenta. "Fueron dos semanas de investigación y tres de escritura". La periodista Almudena Hernández acaba de publicar la suya. La ha llamado León XIV, el león de la paz (Sekotia). "Surge en cuanto el papa sale por el balcón de la basílica de San Pedro. He entrevistado a doce amigos muy íntimos", recuerda. En solo un año de papado, Rafael Lazcano ha sacado ya tres libros sobre Prevost. Él ha jugado con ventaja, porque lo conoció en persona, cuando ambos eran solo unos jóvenes estudiantes en Roma. "Coincidimos en el Colegio Internacional de San Mónica de 1981 a 1984". Afirma que en aquella época el ahora papa era "muy organizado".

Un ateo en busca de respuestas León XIV es la novedad, pero no es el único papa que encontramos entre las más de 360 casetas de El Retiro. Esperanza, la autobiografía de Francisco, se publicó el año pasado en más de 80 países y vemos a lectores que continúan preguntando por ella. En el otro extremo de la feria, localizamos a un autor que lo conoció muy bien. Javier Cercas, autodeclarado "laicista militante", firma ejemplares de El loco de Dios en el fin del mundo. Un ensayo en el que relata su viaje junto a Jorge Mario Bergoglio a Mongolia. Salió a la venta en abril de 2025, unos días antes del fallecimiento de Francisco. Javier Cercas en la Feria del Libro de Madrid. Gustavo Valiente Gustavo Valiente/Europa Press "Yo quería saber si mi madre iba a ver a mi padre después de la muerte. Y esa pregunta me la contestó el papa". Insta a leer el libro para conocer la respuesta.