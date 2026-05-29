Pedro Sánchez y Manuel Azaña, el nexo agustiniano con el papa León XIV de dos presidentes de España

RTVE Noticias ha tenido acceso a un documento que testimonia el estrecho vínculo emocional y académico que une al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su alma mater escurialense. Tras su llegada a la Moncloa en junio de 2018, el Rector del Real Centro Universitario (RCU) Escorial-María Cristina, el agustino Javier Campos, remitió una carta de felicitación al nuevo jefe del Ejecutivo apelando a la relación personal e institucional mantenida durante años.

La respuesta de Pedro Sánchez, fechada el 7 de junio de ese mismo año, no se hizo esperar y estuvo cargada de afecto: “Muchísimas gracias por las palabras de felicitación que me ha dirigido. Leerlas me ha hecho recordar con cierta nostalgia tiempos pasados, pero también con alegría por los momentos vividos en mi graduación”. Este intercambio epistolar confirma que la impronta de los agustinos permanece viva en la memoria del presidente.

El vínculo escurialense La relación entre el presidente y el centro no se limitó a sus años de licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales. En noviembre de 2012, cuando Sánchez era profesor en la Universidad Camilo José Cela y acababa de doctorarse, contactó de nuevo con el Rector Campos para publicar un artículo científico en el Anuario Jurídico y Económico Escurialense. El hoy presidente demostró conocer bien las "costumbres de la Casa" al interesarse por los plazos de edición de la revista que el centro publica desde hace décadas. Nómadas Nómadas - El Escorial, entre el cielo y la tierra - 25/02/23 Escuchar audio En aquellos correos electrónicos de 2012 y 2013, Sánchez no solo trató temas académicos, sino que confió al rector sus inquietudes personales sobre su inminente salto a la política activa. Aquellas conversaciones, marcadas por la confianza, permanecen bajo el sello de la confidencialidad agustiniana. Según relata el Rector Campos, el entonces profesor le pidió su opinión sobre este cambio de vida y, aunque las razones fueron expuestas de forma privada, “aquello fue confidencial, y así seguirá siendo”.

Un paralelismo histórico Este nexo entre la presidencia del Gobierno y los estudios superiores del Escorial encuentra un eco histórico en la figura de Manuel Azaña. Aunque pertenecen a épocas distintas, ambos comparten el hecho de haber sido alumnos del Real Centro y haber mantenido relaciones significativas con sus profesores agustinos. Azaña, quien plasmó su paso por las aulas en su obra El jardín de los frailes, mantuvo un recordado encuentro años después con su antiguo profesor, el padre Jerónimo Montes. El presidente de la Segunda República española, Manuel Azaña, rodeado de periodistas en 1936. KEYSTONE FRANCE Azaña recordaba con precisión los gestos de su maestro, a quien llamaba "padre Mariano" en sus escritos: “El padre Mariano me devuelve la confianza y deja correr su antiguo afecto: le han interesado desde lejos mis azares, el rumbo de mi espíritu”. Este paralelismo entre la pareja Azaña-Montes y la pareja Sánchez-Campos subraya la continuidad de una tradición educativa que ha sabido acompañar a sus alumnos mucho más allá de la obtención de su título académico.

Cantera de ilustres Pero Sánchez y Azaña no son los únicos nombres propios que han dado lustre a las galerías del monasterio. La lista de antiguos alumnos ilustres del RCU María Cristina es un auténtico quién es quién de la historia de España. En sus aulas se formaron literatos de la talla de Dámaso Alonso y Dionisio Ridruejo, así como figuras clave de la comunicación como Matías Prats o Juan Ignacio Luca de Tena, director de ABC. Exalumnos ilustres del RCU Escorial María Cristina, de izquierda a derecha, Dionisio Ridruejo, Dámaso Alonso, Juan Ignacio Luca de Tena y Matías Prats. RTVE Noticias La institución también ha sido cuna de destacados juristas, diplomáticos y políticos, incluyendo a ministros como Rafael Sánchez Mazas, Eduardo Aunós o José Yanguas Messía. Esta diversidad de perfiles, que abarca desde académicos de la Historia hasta presidentes de grandes corporaciones como Repsol Butano, refleja un modelo formativo integral que combina el rigor intelectual con una profunda vocación de servicio a la sociedad.