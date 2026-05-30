El impacto reputacional de la visita de León XIV a España

Una foto de León XIV preside el despacho del vaticanista Andrea Tornielli. Director Editorial del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, recibe al equipo de RTVE en Roma con una sonrisa para hablar del viaje del papa a nuestro país: "Recibir a un pontífice es un regalo", dice con devoción. Es una ocasión para conocer mejor al obispo de Roma "en su persona, en su actitud frente a la gente y la iglesia local", pero también para reflexionar sobre los asuntos que ocuparán su visita.

A un año de su pontificado, León XIV elige España como su primer destino europeo. "Son muchos días", señala orgullosa a RTVE Noticias Cristina Sánchez Aguilar, directora del semanario católico Alfa y Omega. A lo largo de este periplo el pontífice podrá ver "distintas realidades". Sánchez pone el foco en una agenda que le llevará a conocer "los barrios más humildes y más multiculturales de Madrid", pero también la vida diocesana de la capital o un encuentro "muy especial" con la sociedad civil, el Congreso o el drama de la inmigración. El papa aprovechará la ocasión "de conocer mejor a país, a su iglesia y su gente", incide Tornielli.

España, centro de todas las miradas Allá donde va el sucesor de Pedro, se vuelven todas las miradas. En parte por los cientos de medios de comunicación que siguen sus pasos por todo el mundo, nos explica Sánchez. Fernando de Córdoba, especialista en Marcas destaca a RTVE la relevancia de la ocasión. Organizar una visita papal "siempre es una oportunidad para aparecer en los medios": "Nuestra imagen de un país, de una ciudad, de una cultura, se basa mucho en los impactos que tenemos a diario", dice. Y esta visita permitirá a España "salir en las noticias ligados a una cosa que es positiva". Pedro Sánchez asistirá por primera vez como presidente a una misa católica durante la visita del papa a Barcelona Esto "ayuda a que la imagen del país se consolide y se vaya mostrando como un país confiable, que puede organizar cosas". Lejos de los tópicos a los que estábamos vinculados antiguamente, el experto cree que la visita traerá "una lluvia fina que ayuda a cambiar la imagen del país poco a poco". Reseñables serán, además, las imágenes que deje esta visita. Los escenarios elegidos por León XIV en cada una de esas jornadas dejarán momentos para la historia, como su intervención en el Congreso, la visita a Canarias o a la Sagrada Familia, en Barcelona: "Va a ser una imagen muy icónica", opina De Córdoba.

Una imagen de impacto: el papa en las Cortes Generales En un viaje plagado de primeras veces (su primer viaje europeo, a España o la primera visita a Canarias), el pontífice hará algo inédito: hablar en las Cortes Generales. Todos los expertos coinciden en que este será uno de los momentos con mayor impacto de su visita. Viaje papal a España: León XIV hablará en el Congreso y visitará una cárcel y el puerto canario de Arguineguín "Tiene una lectura bidireccional", explica Cristina Sánchez. "No es solo que el papa vaya a las Cortes, es que las Cortes quieren que vaya el papa". "Me parece impactante y maravilloso", insiste, más sabiendo "por dónde irá su intervención". La editora recuerda cómo hubo una palabra clave en el primer discurso de León XIV: utilizó 17 veces la palabra "paz". Que los políticos de nuestro país quieran escuchar a un hombre que sabemos que tiene ese discurso, "es un brote verde bastante grande", dice Sánchez. Prevost habla de la paz en el sentido más amplio de la palabra "no solo entre Rusia y Ucrania, entre Israel y Gaza o entre Irán y Estados Unidos", dice Sánchez. "La paz empieza en las propias familias, en nuestro entorno más cercano". "Vivir con una idea de paz se fabrica desde el propio ser humano y él toca todos esos palos". Para Tornielli, la vista al Parlamento es un "hecho histórico" porque llega tras un siglo "que no siempre ha sido fácil", expresa el vaticanista. España ha conocido una Iglesia con una gran "presencia social y política", pero también "una guerra civil y un anticlericalismo muy fuerte como reacción al pasado". En la actualidad, "la sociedad está muy polarizada", como en otros países de Europa: "León tiene en el centro de su mensaje el tema de la unidad y siempre habla en contra de la polarización", afirma el vaticanista. "La palabra del papa, su actitud y presencia, puede ayudar a superar la polarización que existe en la sociedad española". El Vaticano define el viaje de León XIV a España como un mensaje clave sobre migración para Europa "Este encuentro es el signo verdaderamente de que los tiempos han cambiado", destaca. El papa es un jefe religioso pero también un jefe de Estado. El vaticanista insiste en que el papa "habla de temas sociales de una manera que es muy interesante escuchar". Por ejemplo la guerra, o la acogida de inmigrantes, "que deben ser tratados como seres humanos y no como animales". "Pueden parecer cosas obvias, pero no lo son", nos dice Tornielli. "El papa es de alguna manera un profeta y habla con esta actitud de humanidad al pueblo y a los políticos. Por eso esta visita al parlamento tiene gran significado para mí", destaca el vaticanista.