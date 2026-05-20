El papa León XIV recibe su "acreditación" para los actos de su visita a España

El papa León XIV ha recibido este miércoles la simbólica "acreditación" para los actos que se organizarán con motivo de su viaje a España, que se prolongará del 6 al 12 de junio e incluirá paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

El coordinador de comunicación de esta visita, Rafael Rubio, le ha entregado al pontífice el documento que le acredita oficialmente peregrino al término de la audiencia general celebrada en el Vaticano. La organización ha explicado en una nota que, de esta manera, busca "animar" a la participación e invitar a todos aquellos que quieran sumarse a los actos a inscribirse en los canales oficiales, a través de los cuales ya se han apuntado más de medio millón de personas.

“La acreditación es gratuita, pero la inscripción a los actos nos ayuda enormemente a preparar mejor cada celebración y garantizar la mejor acogida posible para todos los peregrinos”, ha dicho Rubio. En este sentido, los organizadores han recordado que en algunos casos hay limitaciones de aforo y, en otros para los que no existen estas trabas, como puede ser la misa y la procesión del Corpus Christi que el papa presidirá el 7 de junio en Madrid, "la inscripción ayuda a la planificación".