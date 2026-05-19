Evitar la polarización alzando la mirada, mensaje de los dos spots publicitarios ante la visita del papa a España

Este martes se ha presentado en rueda de prensa la campaña nacional de comunicación para el próximo viaje apostólico del papa León XIV a España. Bajo el lema “Alzad la mirada”, la iniciativa busca ser un llamamiento a "la esperanza, la amistad y la reconciliación" en una sociedad marcada por la fragmentación y la polarización.

Rafael Rubio, coordinador de comunicación del viaje, ha destacado que el objetivo es que "no haya nadie en España que no se entere de que viene el papa" y que el mensaje llegue a todos, "independientemente de sus convicciones".

El corazón de la acción publicitaria son dos spots titulados “Nuevos (viejos) amigos” y “Metro”, desarrollados pro bono por la agencia TheCyranos con la colaboración de Ábside Media y Omnicom Media.

En estas piezas no han participado actores profesionales, sino que han contado con más de cien personas, muchas de ellas voluntarias, para garantizar la autenticidad del mensaje.

El que lleva por título “Nuevos (viejos) amigos” plantea un experimento conversacional sobre cómo priorizar a la persona por encima de las barreras ideológicas. De hecho, todos tenemos amigos que piensan de un modo opuesto, que son del equipo contrario o con gustos en las antípodas de los nuestros.

El spot “Metro” utiliza el recurso de ficción de una cámara oculta en un vagón de Metro donde la voz que anuncia la siguiente parada invita a los pasajeros a dejar de mirar su móvil y fijarse en la persona que tienen enfrente para mostrar conexiones reales en un lugar cotidiano con gente aparentemente diferente o de la que no sabemos nada.

Cifras de participación masiva La respuesta de los fieles está siendo multitudinaria según los últimos datos de inscripción facilitados en el encuentro con los medios. Hasta el momento, la misa en la plaza de Cibeles cuenta con 250.000 inscritos, aunque se espera que la cifra real de asistentes sea muy superior. Por su parte, la vigilia en la plaza de Lima ya suma 160.000 personas. El interés se extiende también al archipiélago canario, con 36.000 inscritos para la misa en Gran Canaria y 25.000 en Tenerife.

El color de los voluntarios Para gestionar tal volumen de participantes, la organización cuenta con un despliegue logístico sin precedentes que incluye a 20.000 voluntarios. Estos se identificarán por el color de sus camisetas. El naranja será el color predominante para los voluntarios generales, mientras que el azul se reservará para accesibilidad, el verde para aquellos en formación y el rojo para el equipo de staff. La organización del viaje del papa a España lanza el catálogo de productos oficiales para sufragar la visita Santiago Riesco Pérez Además, ya están a la venta los productos de merchandising que van desde gorras hasta rosarios y cuyos beneficios se destinarán a financiar los gastos del viaje y a colaborar con algunos conventos de vida contemplativa.