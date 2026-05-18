La AN suspende cautelarmente la declaración de la Real Casa de Correos de Madrid como Lugar de Memoria Democrática

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha acordado la suspensión cautelar de la declaración como lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos de Madrid, edificio que alberga la sede de Presidencia de la Comunidad y que está ubicado en la Puerta del Sol, donde antiguamente estaba instalada la Dirección General de Seguridad.

En un auto, que cuenta con el voto particular de un magistrado, la Sección Primera estima el recurso presentado por el Letrado de la Comunidad de Madrid que solicitaba suspender el Acuerdo porque suponía un daño en su imagen institucional.