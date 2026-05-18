Dani Carvajal y el Real Madrid anuncian el adiós del capitán y emblema del club blanco

Confirmado el secreto a voces de la salida de Dani Carvajal del Real Madrid. Capitán y club así lo han acordado antes del último partido de la temporada para los merengues, el sábado en el Santiago Bernabéu.

Dani Carvajal, que no ha contado con muchos minutos en las dos últimas temporadas, es un emblema del club madridista: de poner la primera piedra en la Ciudad Deportiva a levantar 6 copas de Europa.

"El Real Madrid le desea a Dani Carvajal y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo", reza el comunicado.

23 años de su vida vistiendo la camiseta del Real Madrid dan para muchos momentos inolvidables, entre ellos estará el que le brindará el público el sábado a las 21:00h. en su despedida de la afición.

00.51 min Carvajal y Morata se quedan fuera de la prelista de De la Fuente y no irán al Mundial 2026

El de Leganés pondrá así fin a una trayectoria en la que se convirtió en uno de los jugadores más laureados de la historia del club. Desde su debut oficial con el primer equipo el 18 de agosto de 2013, Carvajal acumuló seis Ligas de Campeones, seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro títulos de Liga, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

Carvajal, con sus seis Ligas de Campeones, figura en una histórica lista que incluye a solo cuatro futbolistas más: Francisco Gento, que fue el primero en alcanzar esa cifra con el Real Madrid; Luka Modrić y Nacho Fernández, también con el Real Madrid; y Toni Kroos, que conquistó una con el Bayern de Múnich y cinco con el conjunto madridista.

Durante su etapa en el Real Madrid sumó 307 victorias y marcó 14 goles, entre ellos el conseguido en la final de la decimoquinta Liga de Campeones, disputada en Londres, donde además fue elegido mejor jugador del partido.

Sus 450 encuentros oficiales se distribuyen entre 302 partidos de Liga, 96 de Liga de Campeones, 26 de Copa del Rey, nueve del Mundial de Clubes, seis de la Supercopa de Europa y once de la Supercopa de España. El Atlético de Madrid fue el rival al que más veces se ha enfrentado, con 34 encuentros.