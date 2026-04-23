Arbeloa, sobre la falta de minutos de Carvajal: "Me estáis intentando poner un papel injusto en esta situación"
- El entrenador del Real Madrid ha defendido que "siempre" ha tenido "una buena relación" con el de Leganés
- Real Betis - Real Madrid, en vivo, viernes a las 21:00h. en RTVE.es
El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha querido zanjar la polémica en torno a su relación con Dani Carvajal y la ausencia de minutos en este tramo final de temporada, clave para que el lateral tenga opciones de ir al Mundial de este verano. El míster ha asegurado que "siempre" ha tenido "una buena relación" con el de Leganés y ha señalado a la prensa como creadora del problema.
"Me estáis intentando poner un papel en esta situación injusto, está más que preparado para ir al Mundial, estoy contento con él y creo que para la selección también debería ser igual de importante. Siempre he tenido una buena relación con él, siempre le he tratado con cariño, respeto y admiración. Que piensen que hago alineaciones por motivos personales, me cuesta pensar que un entrenador en el mundo no haga alineaciones por motivos futbolísticos", ha enfatizado Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido ante el Betis.
"Mi respuesta el otro día fue cortante, seria, ante una pregunta que encontré fuera de lugar; no era por Dani Carvajal. Podéis ver mis respuestas siempre que hablo de él, preguntar a mis jugadores cómo hablo de él ante el grupo", se ha justificado el míster.
Cuestionado, de nuevo, por la falta de minutos del lateral derecho y capitán del Real Madrid, que solo ha disputado el 22% de los posibles, Arbeloa ha vuelto a insistir en que es una cuestión meramente futbolística.
"Solo pueden jugar once jugadores"
"Es muy fácil, solo pueden jugar once jugadores. No es que no puedan jugar, hay muchos con los que estoy siendo injusto, pero sé lo bien que entrenan. No hay más", ha querido sentenciar el míster, quien no ha querido pronunciarse sobre la renovación del jugador, que acaba contrato a final de temporada.
"Cuando preguntáis, os digo lo mismo, es entre ellos. Sería feliz con lo que a ellos les hiciera felices. Todo lo que sea bueno para Carvajal y el Madrid es bueno para mí", ha dicho.
Aunque no ha sido la última respuesta que ha tenido que dar el entrenador 'merengue' sobre el tema Carvajal, que ha monopolizado la rueda de prensa. Preguntado por si le gusta más Trent que el español, Arbeloa ha sentenciado que el rendimiento del inglés "está fuera de toda duda".
"Está demostrando un buen nivel, se está mereciendo jugar. Cada partido me va la vida, cuando pongo a un jugador es porque creo que lo merece y porque considero que es para ganar, no regalo un minuto a nadie", ha argumentado Arbeloa.
Con el recurrente 'caso Carvajal' terminado, también le han preguntado, como también viene siendo habitual en cada rueda de prensa que da, sobre su futuro en el banquillo del Madrid y su respuesta ha sido la misma, centrarse en el partido que tiene cada jornada por delante.
Precisamente, uno de los nombres que suena con más fuerza para ser su sustituto es un viejo conocido del madridista y amigo personal suyo, el portugués José Mourinho, al que Mbappé dio un 'like' en una de sus publicaciones. "Me da igual que le dé un like a Mourinho que a Julia Roberts o a quien sea", ha ironizado el salmantino.