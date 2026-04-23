Arbeloa, sobre la falta de minutos de Carvajal: "Me estáis intentando poner un papel injusto en esta situación"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha querido zanjar la polémica en torno a su relación con Dani Carvajal y la ausencia de minutos en este tramo final de temporada, clave para que el lateral tenga opciones de ir al Mundial de este verano. El míster ha asegurado que "siempre" ha tenido "una buena relación" con el de Leganés y ha señalado a la prensa como creadora del problema.

"Me estáis intentando poner un papel en esta situación injusto, está más que preparado para ir al Mundial, estoy contento con él y creo que para la selección también debería ser igual de importante. Siempre he tenido una buena relación con él, siempre le he tratado con cariño, respeto y admiración. Que piensen que hago alineaciones por motivos personales, me cuesta pensar que un entrenador en el mundo no haga alineaciones por motivos futbolísticos", ha enfatizado Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido ante el Betis.

"Mi respuesta el otro día fue cortante, seria, ante una pregunta que encontré fuera de lugar; no era por Dani Carvajal. Podéis ver mis respuestas siempre que hablo de él, preguntar a mis jugadores cómo hablo de él ante el grupo", se ha justificado el míster.

Cuestionado, de nuevo, por la falta de minutos del lateral derecho y capitán del Real Madrid, que solo ha disputado el 22% de los posibles, Arbeloa ha vuelto a insistir en que es una cuestión meramente futbolística.