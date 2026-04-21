Hasta este lunes el Real Madrid solo había conseguido ganar una vez la Youth League, la competición europea de la UEFA para equipos en edad juvenil que se creó en 2013. La anterior victoria blanca fue en agosto 2020, en plena pandemia mundial, ante un Benfica liderado por Gonçalo Ramos y con jugadores como Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco o Sergio Arribas en un equipo madridista que dirigía Raúl González Blanco.

Ahora nombres como Javi Navarro, Cestero, Fortea, Diego Aguado o Jacobo forman parte el Juvenil A del Madrid, entrenados por Álvaro López, que se ha coronado otra vez campeón del torneo al vencer al Brujas (1-1 en el tiempo reglamentario, 2-4 en la tanda de penaltis) en la final disputada en el Stade de la Tuilière de Lausana (Suiza)

El conjunto dirigido por Álvaro López consiguió adelantarse en el minuto 23, cuando Fortea puso un centro al área desde la banda derecha y Jacobo, de tacón, inauguró el marcador en una primera parte que el cuadro madridista consiguió dominar. De hecho, antes del descanso gozó de otras dos ocasiones, en las botas de Jacobo y Yáñez, pero que entonces no logró materializar.

En la reanudación, el equipo belga avisó con un remate de Koren que desbarató el portero blanco, Javi Navarro, y ya en el minuto 64 se encontró con un empate gracias a un disparo de Jensen. Lacosta intentó adelantar de nuevo a los españoles, pero su remate en el 78 lo desvió Vanden Driessche.

Así, todo se tuvo que decidir en la tanda de penaltis, donde el guardameta Javi Navarro se erigió como el gran protagonista al detener dos lanzamientos. Los tantos de Liberto, Yáñez, Carlos Díez y Diego Aguado permitieron al Real Madrid alzar su segundo trofeo en la competición.