El tiempo hoy 11 de junio en España: continúa la estabilidad, con valores altos y noches tropicales

La influencia del anticiclón continuará este jueves en prácticamente toda España y dejará tiempo estable y solo algo de nubosidad en algunas zonas del norte y sur peninsular e interior de Valencia, donde se podrán registrar algunas lloviznas; con temperaturas altas y noches tropicales en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén nubes bajas en el área cantábrica, los Pirineos, el interior de Valencia, Ceuta y Melilla, donde podrían caer lloviznas; mientras en el centro y este peninsular, nubes de evolución podrían dejar chubascos aislados en el Pirineo oriental.

Es probable la formación de brumas matinales en el alto Ebro, en el interior de las regiones del Cantábrico y en los interiores de Valencia, con la entrada de calima al extremo sur peninsular y al mar de Alborán.