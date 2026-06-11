El tiempo hoy 11 de junio en España: continúa la estabilidad, con valores altos y noches tropicales
- Las temperaturas máximas subirán en casi la totalidad de la península
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
La influencia del anticiclón continuará este jueves en prácticamente toda España y dejará tiempo estable y solo algo de nubosidad en algunas zonas del norte y sur peninsular e interior de Valencia, donde se podrán registrar algunas lloviznas; con temperaturas altas y noches tropicales en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo.
De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén nubes bajas en el área cantábrica, los Pirineos, el interior de Valencia, Ceuta y Melilla, donde podrían caer lloviznas; mientras en el centro y este peninsular, nubes de evolución podrían dejar chubascos aislados en el Pirineo oriental.
Es probable la formación de brumas matinales en el alto Ebro, en el interior de las regiones del Cantábrico y en los interiores de Valencia, con la entrada de calima al extremo sur peninsular y al mar de Alborán.
Subida de temperaturas
Las temperaturas máximas subirán en la mitad norte, Comunidad Valenciana, el norte de la meseta sur, Extremadura y el litoral onubense; bajarán en el Estrecho, Ceuta y Melilla, y se mantendrán sin cambios en el resto. Se podrán superar los 35 ºC en el cuadrante suroeste e incluso los 38 ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.
La noche será tropical en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo. Las mínimas subirán en Galicia, la meseta norte y Extremadura; bajarán en Baleares y el sudeste, y se mantendrán sin cambios en el resto.
El viento será flojo y de componente este en el Cantábrico, el tercio este y Baleares. Soplará la tramontana fuerte en el Ampurdán y levante fuerte en el Estrecho y en el litoral de Alborán, con rachas muy fuertes. En el interior peninsular, será flojo, con predominio de las componentes norte y este. En Canarias, el alisio será moderado, con rachas muy fuertes en zonas expuestas.
*Sigue las últimas noticias sobre el tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es.