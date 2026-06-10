El tiempo hoy 10 de junio en España: estabilidad atmosférica con calor muy intenso en el valle del Guadalquivir

La estabilidad atmosférica seguirá siendo la protagonista este miércoles en gran parte de España gracias a la influencia del anticiclón, que favorecerá una jornada marcada por los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país.

No obstante, persistirán algunos intervalos de nubes bajas en el norte de Canarias, el área cantábrica, los Pirineos y, durante las primeras horas del día, en el entorno del estrecho de Gibraltar, los litorales de Alborán y diversas zonas costeras del Mediterráneo. En áreas del norte no se descarta alguna precipitación débil y aislada. A medida que avance la tarde, crecerán nubes de evolución en zonas interiores del tercio oriental peninsular, donde podría registrarse algún chubasco o tormenta aislada, de carácter puntual. También podrán aparecer brumas matinales en la cordillera Cantábrica, los Pirineos, las sierras del sureste y el área del estrecho de Gibraltar.

Las temperaturas máximas subirán en el norte y el noroeste. EL TIEMPO TVE

En cuanto a las temperaturas, las máximas tenderán a descender en Baleares, el tercio oriental y el extremo sur de la península, mientras que subirán en el norte y el noroeste. En el resto apenas experimentarán cambios. El calor seguirá siendo intenso en el suroeste, con valores superiores a los 35 grados en zonas bajas y picos que podrían alcanzar de forma puntual los 38 grados en el valle del Guadalquivir.

Las mínimas subirán en el suroeste, pero bajarán en buena parte del resto del país, especialmente en la meseta norte y las depresiones del noreste. Además, se esperan noches tropicales, con temperaturas que no descenderán de los 20 grados, en el valle del Guadalquivir y en puntos del litoral sureste. En Canarias, tanto las máximas como las mínimas se mantendrán sin cambios significativos.

Las temperaturas mínimas subirán en el suroeste, pero bajarán en buena parte del resto del país. EL TIEMPO TVE

Respecto al viento, continuará soplando el alisio moderado en Canarias, con rachas muy fuertes en las zonas más expuestas. También se esperan intervalos de viento fuerte de levante en el estrecho de Gibraltar, de tramontana en el Ampurdán y de componente norte en los litorales atlánticos gallegos. El cierzo seguirá siendo moderado en el valle del Ebro, mientras que el levante mantendrá intensidad moderada en el sureste peninsular. En el resto del territorio predominarán los vientos flojos, con componente norte en el tercio norte, Extremadura y Castilla y León, componente oeste en Andalucía occidental y dirección variable en la meseta sur.

A medida que avance la tarde, crecerán nubes de evolución en zonas interiores del tercio oriental peninsular. EL TIEMPO TVE