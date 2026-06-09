El tiempo hoy martes 9 de junio en España: descenso notable de las temperaturas máximas en el tercio norte peninsular
- Llegarán a bajar hasta 6 ºC en la cordillera Cantábrica
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Este martes se espera un descenso notable de las temperaturas de hasta 6 ºC en algunos puntos del tercio norte peninsular, con precipitaciones débiles que podrían afectar a los Pirineos, Cantábrico y alto Ebro, aunque irán remitiendo por la tarde, y fuertes vientos en Canarias.
La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que por la mañana se espera nubosidad baja en puntos del sureste, Estrecho y litoral de Alborán, pudiéndose producir algún chubasco aislado en zonas de montaña del interior del tercio oriental.
Descienden las temperaturas máximas en el tercio norte, Baleares e interior del tercio este, bajando hasta 6 ºC en la cordillera Cantábrica, noreste de la meseta norte, valle del Ebro y sistema Ibérico. En las comunidades cantábricas serán incluso bajas para la época del año, con máximas de 16 o 17 ºC en Oviedo y Vitoria, y en general por debajo de los 20 ºC en la cornisa cantábrica, donde soplarán vientos del norte.
Alto contraste de grados
Estas temperaturas frescas en el norte contrastarán con la mitad sur, donde las temperaturas aumentarán en Badajoz y Huelva, pudiendo superar los 35 ºC en el cuadrante suroeste y los 38 ºC en zonas puntuales del Guadalquivir.
Asimismo, las temperaturas mínimas están en ascenso en la mitad sur, de forma más acusada en zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura, con mínimas de más de 20 ºC en el Guadalquivir y litoral mediterráneo.
Respecto a las corrientes de aire, soplará viento de cierzo en el valle del Ebro, tramontana fuerte en el Ampurdán con rachas muy fuertes y viento moderado en Baleares y litorales; flojo en el resto del territorio.
En Canarias se registrarán vientos alisios con rachas muy fuertes, pudiéndose superar los 70 km/h en zonas expuestas, y sin cambios en las temperaturas.
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