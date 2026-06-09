El tiempo hoy martes 9 de junio en España: descenso notable de las temperaturas máximas en el tercio norte peninsular

Este martes se espera un descenso notable de las temperaturas de hasta 6 ºC en algunos puntos del tercio norte peninsular, con precipitaciones débiles que podrían afectar a los Pirineos, Cantábrico y alto Ebro, aunque irán remitiendo por la tarde, y fuertes vientos en Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que por la mañana se espera nubosidad baja en puntos del sureste, Estrecho y litoral de Alborán, pudiéndose producir algún chubasco aislado en zonas de montaña del interior del tercio oriental.

Descienden las temperaturas máximas en el tercio norte, Baleares e interior del tercio este, bajando hasta 6 ºC en la cordillera Cantábrica, noreste de la meseta norte, valle del Ebro y sistema Ibérico. En las comunidades cantábricas serán incluso bajas para la época del año, con máximas de 16 o 17 ºC en Oviedo y Vitoria, y en general por debajo de los 20 ºC en la cornisa cantábrica, donde soplarán vientos del norte.