Arbeloa: "No creo que haga falta ninguna gran revolución para volver a luchar por títulos"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha vuelto a hacer una defensa acérrima de sus jugadores y ha asegurado que "no hace falta una gran revolución" de cara a la temporada que viene para volver a estar en la lucha por los títulos.

"Está claro que no es lo mismo llegar a mitad de temporada y en las circunstancias que he llegado, que cuando empiezas una temporada desde el inicio, eso es evidente. Tenemos una gran plantilla; no creo que haga falta ninguna gran revolución para volver a luchar por títulos", ha enfatizado el técnico madridista en la previa del partido de Liga ante el Alavés.

"He hecho en cada momento lo que he creído que tenía que hacer; nunca he puesto mi figura por encima del club. Estoy muy orgulloso de mis jugadores y de poder entrenar con ellos, tenemos muchas cosas que mejorar, somos conscientes. Al club solo puedo agradecer el apoyo que me ha dado, todo lo que he dicho lo he sentido desde el fondo del corazón", ha proseguido.

Pero no todos han sido halagos para sus futbolistas; Arbeloa también les ha mandado un mensaje claro al ser cuestionado sobre los posibles pitos de sus aficionados este martes en el Bernabéu, como ya ha ocurrido en alguna ocasión esta temporada.

"No me preocupa, he sentido en la calle que el madridismo está con el equipo; tenemos que hacer un buen partido mañana y ganarnos los aplausos del Bernabéu. No vale con lo bien que lo hicimos el miércoles pasado, tenemos que demostrarlo desde que el balón se mueva. Igual que se está haciendo en los grandes partidos, hay que hacerlo con cualquier equipo; es la asignatura que me preocupa", ha enfatizado el míster.

"Nos privaron de estar en semifinales" Uno de los jugadores más señalados tras la eliminación de la Champions de la semana pasada fue el francés Eduardo Camavinga, que vio la segunda amarilla justo en el tramo final del partido y cuando el global estaba empatado. "Está dolido, como estamos todos, fue un error grave del árbitro. Está claro que no sabía que tenía tarjeta, sin tener tarjeta, sabes que condicionas a un jugador; son errores que en un partido de Champions no se deberían dar. Está dolido porque sabe la importancia que tiene en el club, es un jugador muy importante, ha jugado mucho y muy bien y no solo cuenta con mi confianza, sino con la del club y la afición. Ojalá pueda estar muchos años más con nosotros", ha resaltado Arbeloa. El Bayern termina con el sueño de remontada de un Real Madrid que llegó a recuperar su gen de Champions Óscar López Canencia "Espero un Bernabéu unido, en familia, orgulloso de cómo jugaron. En la calle hay el sentimiento de que nos privaron de estar en semifinales", ha vuelto a insistir el míster, al referirse al arbitraje como causa de la eliminación del Real Madrid ante el Bayern. El que fuese lateral del Real Madrid también ha salido en defensa de la figura de Güler, uno de los futbolistas más destacados la pasada semana ante los bávaros. "Se hablaba de que Arda no era capaz de jugar los partidos más importantes y mira las eliminatorias que ha hecho con el City o con el Bayern. Es un jugador importante de futuro y presente", ha destacado.