Bayern de Múnich - Real Madrid, en directo hoy la vuelta de cuartos de final de la Champions

El Real Madrid visita el Allianz Arena en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League con la intención y la necesidad de remontar el 1-2 en contra que le endosó el Bayern Múnich hace una semana en el Santiago Bernabéu. Sigue aquí la narración, miunto a minuto, de este partidazo.

La previa

El 15 veces campeón de Europa necesita de nuevo, para seguir con vida en su competición fetiche, la épica que en la última década ha relucido en más de una eliminatoria. Aunque en esta ocasión, la gesta que necesita el conjunto entrenado por Álvaro Arbeloa nunca antes ha sido capaz de realizarla en Copa de Europa. Nunca ha remontado un cruce de la máxima competición continental perdiendo la ida en casa.

El conjunto madridista solo ha conseguido dar la vuelta un resultado adverso en la ida en casa en las siete ocasiones que perdió el primer partido en el Santiago Bernabéu en una eliminatoria continental. Fue en la Recopa -competición que jugaban los campeones de Copa de cada país- de 1970-1971 frente al Wacker Innsbruck en octavos de final, cuando los austriacos vencieron 1-0 en Madrid y luego le dieron la vuelta en el Tivoli Stadion (0-2).

Un resultado que le daría el billete a semifinales y para el que necesita inspirarse en las recientes grandes noches vividas en Múnich en el Clásico de Europa. El 0-4 de abril de 2014, en semifinales, fue el primer triunfo del Real Madrid en la ciudad bávara en la historia —solo un empate en 10 visitas anteriores—, y abrió una serie de cuatro partidos seguidos sin perder en Múnich.

Sin embargo, el equipo merengue atraviesa semanas de crisis con tres partidos consecutivos sin ganar, una racha en la que perdió en Son Moix (2-1) y la ida ante el Bayern (1-2) y empató frente al Girona FC (1-1). Dos pinchazos domésticos que le han dejado fuera virtualmente de la lucha por el título, a nueve puntos del líder FC Barcelona, por lo que Múnich se convierte en la última bala madridista para tocar metal este curso.