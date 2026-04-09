Arbeloa carga contra los árbitros y el VAR: "No se trata de confiar o desconfiar, pero una semana entra y otra no"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha vuelto a señalar a las decisiones arbitrales y, sobre todo, las revisiones del VAR y ha insistido en que "es difícil de entender" que la entrada a Mbappé en el duelo del pasado martes de Champions ante el Bayern no fuese roja. Además, ha insistido en que "en España aún" está esperando una explicación de cuándo y cómo se decide revisar cada acción.

"No se trata de confiar o desconfiar, es lo que estamos viendo. Pasó el martes con la entrada a Mbappé, es difícil entender que no sea roja. Pasa hasta con el VAR, que parecía que iba a solucionar muchas cosas. En España aún esperamos una explicación y debemos arreglarlo; hay muchas dudas en todo este tipo de decisiones. Una semana entra el VAR, otra no", ha reflexionado el técnico madridista en la rueda de prensa previa al partido de liga ante el Girona.

A vueltas con el tema arbitral, Arbeloa ha sido cuestionado por las protestas del Barcelona tras las dos jugadas polémicas en su partido de Champions que terminó con la victoria del Atlético en el Camp Nou por 0-2.

"No quiero entrar en ese tipo de valoraciones. Ya hemos visto qué pasó el fin de semana pasado y lo que sigue sucediendo muchas semanas. Mi opinión está ahí y la mantengo, es lo que sigo viendo semana tras semana", ha valorado el entrenador, quien también ha insistido en que su opinión respecto a la forma de arbitrar en España y en Europa no ha variado: "Todos sabéis lo que opino sobre lo que ha ocurrido tantos años y sigue ocurriendo. No voy a cambiar de opinión".

Los pitos a Vinícius, "parte de la exigencia de esta afición" Pero el tema arbitral no ha sido el único que ha centrado la actualidad tras la ida de los cuartos de final de Champions League. El Bernabéu volvió a señalar a Vinícius como uno de los responsables de la derrota ante el Bayern con sus pitos. "Sabéis lo que pienso de él, lo que significa para mí como entrenador y el rendimiento que está dando desde que estoy en el banquillo. Los pitos forman parte de la exigencia de esta afición y lo veo normal, puede que otros entrenadores sientan un ambiente enrarecido, pero es lo normal. Si tuvimos ocasiones ante el Bayern es por cómo apretó el Bernabéu", ha reflexionado Arbeloa al ser cuestionado por este señalamiento al brasileño por parte de la afición. Cuestionado también por el rendimiento y compromiso de otras de sus estrellas, Kylan Mbappé, Arbeloa ha mandado un claro mensaje, no solo al francés, sino a toda la plantilla. "No solo Mbappé, quiero jugadores que quieran ser jugadores del Real Madrid todos los días. Todos los días no se pueden jugar unos cuartos de Champions y partidos con gran motivación, ahí es donde viene la autoexigencia. Queremos que mañana, cuando jueguen contra el Girona sientan que tienen que brillar, eso necesitamos. Que sean ellos mismos todos los días y estén dispuestos a dar lo mejor. No es fácil, pero eso necesitamos. Que su motivación sea dar lo mejor de sí mismos", ha enfatizado el técnico del Real Madrid.