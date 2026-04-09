Condenada a 15 años de cárcel la 'Reina de la Ketamina' por su papel en la muerte del actor Matthew Perry

Un tribunal estadounidense ha condenado este miércoles a la narcotraficante conocida como la Reina de la Ketamina a 15 años de cárcel por su papel en el suministro de ketamina a Matthew Perry, el actor de la famosa serie Friends que murió en octubre de 2023 por una sobresosis.

Jayvee Sangha -con doble nacionalidad estadounidense y británica- ha sido condenada tras declararse culpable el pasado septiembre de cinco delitos federales, entre ellos tres por distribución de ketamina, uno por ser responsable de un local relacionado con el tráfico de drogas y otro por distribución que provocó "muerte o lesiones corporales graves" a la víctima.

"Durante años, Sangha dirigió un negocio de narcotráfico a gran escala desde su residencia en Hollywood", reza un comunicado de la Fiscalía del distrito central de California en el que agrega que Sangha ha permanecido bajo custodia desde agosto de 2024.

Fotografía de archivo del 1 de julio de 2003 del actor estadounidense Matthew Perry en un partido de Tenis en Wimbledon EFE/ Olaf Kraak

Según la acusación, Sangha colaboró con Erik Fleming, de 56 años y residente de Hawthorne, para vender a Perry 51 viales de ketamina que fueron entregados al asistente personal del actor, Kenneth Iwamasa, quien posteriormente le inyectó la sustancia al menos tres veces, causándole la muerte.