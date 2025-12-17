Condenan a otro de los médicos por la muerte del actor Matthew Perry a 8 meses de prisión domiciliaria 

Otro de los médicos implicados en la muerte del actor estadounidense Matthew Perry ha sido sentenciado este martes a ocho meses de arresto domiciliario, tras declararse culpable de conspirar para distribuir la ketamina que causó el fallecimiento de la estrella de Friends en octubre de 2023.

La jueza federal Sherilyn Peace Garnett ha setenciado al médico Mark Chávez a ocho meses de arresto domiciliario y le ha ordenado realizar 300 horas de servicio comunitario, según ha informado el Departamento de Justicia de EE.UU.

El médico, uno de los cinco involucrados en el caso por la muerte del actor, se declaró culpable en octubre de 2024 de un cargo de conspiración para distribuir ketamina. Chávez admitió que obtuvo fraudulentamente la ketamina que luego vendió al médico Salvador Plasencia, quien finalmente entregó a Perry la droga semanas antes de que falleciera por sobredosis.

La Fiscalía de EE.UU. aseguró que Plasencia contactó a Chávez para que este consiguiera la ketamina a través de la clínica que el médico hispano tenía en San Diego (California).

El 28 de octubre de 2023, Perry fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su casa de Los Ángeles a los 54 años de edad y el informe de la autopsia reveló que falleció por los efectos de la ketamina.

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a cinco personas, incluidos los dos médicos y el asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina. La Fiscalía sostuvo que los acusados aprovecharon "los problemas de adicción" de Perry para sacar provecho de él y "enriquecerse".