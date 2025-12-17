Condenan a otro de los médicos por la muerte del actor Matthew Perry a 8 meses de prisión domiciliaria
- Mark Chávez se declaró culpable de conspirar para distribuir la ketamina que causó el fallecimiento de la estrella de 'Friends'
- La Fiscalía sostiene que los cinco acusados aprovecharon sus "problemas de adicción" para "enriquecerse" a su costa
Otro de los médicos implicados en la muerte del actor estadounidense Matthew Perry ha sido sentenciado este martes a ocho meses de arresto domiciliario, tras declararse culpable de conspirar para distribuir la ketamina que causó el fallecimiento de la estrella de Friends en octubre de 2023.
La jueza federal Sherilyn Peace Garnett ha setenciado al médico Mark Chávez a ocho meses de arresto domiciliario y le ha ordenado realizar 300 horas de servicio comunitario, según ha informado el Departamento de Justicia de EE.UU.
El médico, uno de los cinco involucrados en el caso por la muerte del actor, se declaró culpable en octubre de 2024 de un cargo de conspiración para distribuir ketamina. Chávez admitió que obtuvo fraudulentamente la ketamina que luego vendió al médico Salvador Plasencia, quien finalmente entregó a Perry la droga semanas antes de que falleciera por sobredosis.
La Fiscalía de EE.UU. aseguró que Plasencia contactó a Chávez para que este consiguiera la ketamina a través de la clínica que el médico hispano tenía en San Diego (California).
El 28 de octubre de 2023, Perry fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su casa de Los Ángeles a los 54 años de edad y el informe de la autopsia reveló que falleció por los efectos de la ketamina.
El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a cinco personas, incluidos los dos médicos y el asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina. La Fiscalía sostuvo que los acusados aprovecharon "los problemas de adicción" de Perry para sacar provecho de él y "enriquecerse".
Los cinco aceptaron acuerdos de culpabilidad
Chávez es el segundo condenado por la muerte del actor. Plasencia fue condenado a principios de mes a 30 meses de prisión, tras aceptar que distribuyó 20 frascos de ketamina, pastillas de ketamina y jeringas a Perry y a Iwamasa en los meses de septiembre y octubre de 2023. "Me pregunto cuánto va a pagar este imbécil", escribió Plasencia en un mensaje de texto a Chavez, el cual fue desenterrado por los investigadores.
Los viales les costaron a los médicos involucrados unos 12 dólares cada uno, pero fueron revendidos al actor por 2.000 dólares, según las autoridades. Ambos médicos tienen prohibido ejercer la medicina.
Su asistente, Iwamasa, admitió haber inyectado la droga a Perry, y Erik Fleming esperan sentencia en enero. Jasveen Sangha, conocida como 'reina de la ketamina' y la última en admitir la culpabilidad en relación al fallecimiento del actor, tiene programada su condena en febrero.
La muerte del actor conmocionó a sus fans y provocó una oleada de homenajes en Hollywood. En su libro de memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir (2022) habló públicamente sobre sus problemas con las drogas y reveló que se había sometido a 65 sesiones de rehabilitación, gastando más de 9 millones de dólares. También se sometió a varias cirugías relacionadas con sus adicciones, incluyendo una cirugía de colon en 2018, llegando incluso a decir: "Debería estar muerto".