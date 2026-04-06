Álvaro Arbeloa: "Kyllian Mbappé ha llegado al Madrid para partidos como el del Bayern"
- El técnico blanco espera al equipo que "da siempre la cara" en Champions ante rivales de la entidad del equipo alemán
- En directo: Real Madrid -Bayern, cuartos de final de Champions este martes a las 21:00 horas en RTVE.es
El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa espera "un equipo que da la cara siempre" ante rivales de la entidad del Bayern de Múnich, un equipo ante el que tiene una rivalidad "especial" en la Champions League y espera la mejor versión de Kylian Mbappé, un jugador que "ha llegado al Madrid para partidos como el de este martes".
Preguntado sobre un año y medio sin títulos, el técnico no cree que el partido sea un juicio al proyecto porque solo piensan "en ganar al Bayern y superar la eliminatoria" de cuartos de final de la Liga de Campeones y rechaza las dudas que llegan desde fuera sobre la falta de equilibrio en el equipo.
"Está claro que Mbappé tiene características distintas a Brahim y estoy encantado de tener ese problema; tener a Mbappé aquí es una gran noticia. Tengo mucha confianza en todos los jugadores. Es una suerte como entrenador contar con todos ellos", señaló.
Preguntado por Bellingham, el entrenador cree que tiene unas condiciones diferentes a otros compañeros y se deben enfocar en tener la conexión con sus prestaciones al igual que él debe poner todo su talento al servicio del equipo califica de "privilegio" tener a un jugador de la calidad del inglés en el equipo al igual que contar con David Alaba.
Finalmente, Arbeloa ha alabado las virtudes del Bayern, un equipo muy completo y que cuenta con una estrella de Harry Kane, alguien "capaz de bajar varios metros para recibir balones y dar al equipo el oxígeno necesario para generar muchos problemas al rival".
Vinícius, sobre Xabi Alonso: "No conecté con su modelo de juego"
Por su parte, Vinícius Júnior afirma estar ante su mejor versión de la temporada y pasa página de la época de Xabi Alonso, con el que no tuvo la conexión necesaria con sus "modelo de juego" tras reconocer que "esos malos momentos" le han hecho crecer como persona y jugador, y está "tranquilo" ante su posible renovación.
"Con Arbeloa he tenido una conexión especial como tuve con Ancelotti. Siempre me ha dejado claro lo que quiere de mí. Yo siempre he dado lo mejor de mí y lo voy a seguir dando. Creo que nunca había estado tanto tiempo sin marcar goles. He aprendido de este mal momento y quiero seguir aprendiendo. Los mejores jugadores siempre dan la vuelta”, apuntó
El brasileño reconoce su "error" a la hora de mostrar su descontento al ser sustituído anteriormente por el técnico tolosarra, algo que hizo "en caliente", pero afirma que está corrigiendo ese tipo de errores su objetivo principal es "jugar siempre" y por su "juventud" a veces no es un ejemplo para los niños, faceta en la que quiere mejorar.
El brasileño se muestra "tranquilo" ante su posible renovación con el Real Madrid porque tiene la "confianza" del presidente y cree que llegará en el mejor momento posible porque el conjunto blanco es el "equipo de su vida" donde quiere seguir creciendo.