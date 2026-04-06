Álvaro Arbeloa: "Kyllian Mbappé ha llegado al Madrid para partidos como el del Bayern"

El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa espera "un equipo que da la cara siempre" ante rivales de la entidad del Bayern de Múnich, un equipo ante el que tiene una rivalidad "especial" en la Champions League y espera la mejor versión de Kylian Mbappé, un jugador que "ha llegado al Madrid para partidos como el de este martes".

Preguntado sobre un año y medio sin títulos, el técnico no cree que el partido sea un juicio al proyecto porque solo piensan "en ganar al Bayern y superar la eliminatoria" de cuartos de final de la Liga de Campeones y rechaza las dudas que llegan desde fuera sobre la falta de equilibrio en el equipo.

"Está claro que Mbappé tiene características distintas a Brahim y estoy encantado de tener ese problema; tener a Mbappé aquí es una gran noticia. Tengo mucha confianza en todos los jugadores. Es una suerte como entrenador contar con todos ellos", señaló.

Preguntado por Bellingham, el entrenador cree que tiene unas condiciones diferentes a otros compañeros y se deben enfocar en tener la conexión con sus prestaciones al igual que él debe poner todo su talento al servicio del equipo califica de "privilegio" tener a un jugador de la calidad del inglés en el equipo al igual que contar con David Alaba.

Finalmente, Arbeloa ha alabado las virtudes del Bayern, un equipo muy completo y que cuenta con una estrella de Harry Kane, alguien "capaz de bajar varios metros para recibir balones y dar al equipo el oxígeno necesario para generar muchos problemas al rival".