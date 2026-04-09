El tiempo hoy 9 de abril en España: aumento de temperaturas generalizado y lluvias en el suroeste

El jueves llega con un aumento súbito y generalizado de las temperaturas en buena parte de España, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La subida de las máximas será notable, de más de seis grados, en el suroeste peninsular y las mesetas, y tendrá carácter extraordinario, de más de 10 grados, en Extremadura, oeste de la meseta sur y norte de Andalucía. Se alcanzarán los 30 grados en Zaragoza y los 29 en Granada, Jaén, Ourense, Lleida o Logroño.

La borrasca situada al suroeste de la Península se alejará levemente hacia el sur. Aun así, en el extremo suroeste peninsular dejará cielos nubosos y chubascos durante la madrugada y a últimas horas el día, que pueden ser localmente fuertes y venir acompañados de tormenta. En Baleares se esperan nubes bajas en los litorales, y en el resto del territorio, algunas nubes altas y de evolución durante la tarde.

Se prevén tormentas y chubascos fuertes al sur de la cordillera Cantábrica, que pueden venir con granizo; con menor probabilidad, podría darse algún chubasco en otras zonas de montaña de la mitad norte. En Canarias, los cielos estarán nubosos y se esperan precipitaciones en el norte de las islas.

Aumento de las máximas este jueves EL TIEMPO TVE