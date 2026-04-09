El tiempo hoy 9 de abril en España: aumento de temperaturas generalizado y lluvias en el suroeste
- La subida de las máximas superará los diez grados en Extremadura, Andalucía y la meseta sur
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El jueves llega con un aumento súbito y generalizado de las temperaturas en buena parte de España, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La subida de las máximas será notable, de más de seis grados, en el suroeste peninsular y las mesetas, y tendrá carácter extraordinario, de más de 10 grados, en Extremadura, oeste de la meseta sur y norte de Andalucía. Se alcanzarán los 30 grados en Zaragoza y los 29 en Granada, Jaén, Ourense, Lleida o Logroño.
La borrasca situada al suroeste de la Península se alejará levemente hacia el sur. Aun así, en el extremo suroeste peninsular dejará cielos nubosos y chubascos durante la madrugada y a últimas horas el día, que pueden ser localmente fuertes y venir acompañados de tormenta. En Baleares se esperan nubes bajas en los litorales, y en el resto del territorio, algunas nubes altas y de evolución durante la tarde.
Se prevén tormentas y chubascos fuertes al sur de la cordillera Cantábrica, que pueden venir con granizo; con menor probabilidad, podría darse algún chubasco en otras zonas de montaña de la mitad norte. En Canarias, los cielos estarán nubosos y se esperan precipitaciones en el norte de las islas.
Lluvia con barro por el polvo en suspensión
Son probables las brumas y los bancos de niebla matinales en puntos de la mitad oeste peninsular. La presencia de polvo en suspensión en el centro y en el oeste peninsular puede dar lugar a precipitaciones con barro.
Más allá del aumento de las máximas, en las mínimas habrá pocos cambios. En los archipiélagos las temperaturas apenas variarán.
Predominarán los vientos de componente este, flojos en general, en el interior peninsular y en Alborán, y de componente norte en el Cantábrico; en el resto del territorio serán flojos y variables. Se esperan rachas muy fuertes en el litoral almeriense y en sierras del sureste. En Canarias, los vientos del noroeste serán moderados y dejarán rachas muy fuertes.
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