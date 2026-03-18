Los alergólogos alertan de una primavera especialmente intensa en los niveles de polen tras las intensas lluvias

Los alérgicos no van a tener una primavera fácil por el denominado 'efecto lavado' de las abundantes lluvias registradas en invierno, que han reducido de forma temporal la presencia de polen en el aire, pero favorecido ahora el crecimiento de la vegetación y de las plantas, lo que se traducirá en una polinización "intensa" en primavera.

Por ello, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) prevé una primavera especialmente intensa y complicada en España, con niveles de polen muy elevados, sobre todo de gramíneas en la zona centro, así como en Andalucía y Extremadura, mientras que en los litorales y Canarias la incidencia será más leve.

El presidente del comité de aerobiología de la SEAIC, Juan José Zapata Yébenes, ha destacado las "condiciones meteorológicas extraordinarias" de este año respecto a ejercicios anteriores, que ha sido "muy cálido" y "húmedo", con "precipitaciones muy generosas". De esta manera, desde comienzos del año ya ha llovido el doble o más de lo normal en el 66% de las localidades de España.

La rinitis y el asma, al alza La prevalencia de patologías como la rinitis o el asma continúa al alza en España, impulsada por una "compleja interacción" entre el cambio climático, la contaminación ambiental y los nuevos estilos de vida, lo que aumenta el número de pacientes e intensifica los síntomas y deriva en cuadros clínicos de mayor complejidad. "Cada vez las enfermedades son más complejas, con patrones más graves y mayor cantidad de alérgenos", ha alertado el presidente de la SEAIC, Ignacio Dávila, que ha reclamado una formación adecuada en las facultades de Medicina porque el "enfermo alérgico debe ser tratado desde la infancia por el alergólogo para conocer toda su evolución". Los alergólogos alertan de que la alergia al polen ya no se limita a la primavera, sino que los síntomas son cada vez más intensos y duraderos debido a que el cambio climático y la contaminación están transformando el patrón tradicional de las alergias al polen. Ahora las temporadas de polinización comienzan antes de la primavera y se prolongan durante más meses debido al aumento de las temperaturas y a los cambios en los patrones meteorológicos, que adelantan la floración y prolongan la producción de polen "con una oferta alergénica prolongada todo el año", según ha explicado el coordinador de la Comisión de Comunicación de la SEAIC, Pedro Ojeda. A este escenario, ha añadido, se suma la contaminación del aire, que además de irritar las vías respiratorias, interactúa con los pólenes y potencia su capacidad para desencadenar reacciones alérgicas, y los contaminantes ambientales, que dañan las barreras cutáneo-mucosas, especialmente la mucosa respiratoria, y favorece la liberación de señales inflamatorias que amplifican la respuesta inmunitaria de tipo alérgico. Aunque las gramíneas son las responsables de la mayor parte de las alergias respiratorias en España, también influyen otros pólenes como los de las cupresáceas, plátano de sombra, olivo, urticáceas o salsola, cuya presencia y relevancia varía según la vegetación predominante en cada región.