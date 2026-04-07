El tiempo hoy 7 de abril en España: la Aemet prevé fuertes lluvias en Castilla y León, Andalucía y Extremadura

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes precipitaciones puntualmente fuertes y acompañadas de tormentas en zonas del oeste de Galicia, Castilla y León, Andalucía, Extremadura y áreas limítrofes. También espera precipitaciones acumuladas significativas en el oeste del Sistema Central.

También se esperan cielos muy nubosos con precipitaciones en la mitad occidental y abundantes nubes altas en la mitad oriental y Baleares. En el oeste de Galicia, Castilla y León, Andalucía y Extremadura, la Aemet no descarta que las precipitaciones vayan acompañadas de rachas muy fuertes y granizo.

Temperaturas mínimas en España

En Canarias se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas más montañosas, con precipitaciones, sobre todo a partir de la tarde. En el resto del país, se esperan intervalos nubosos.

Además, se prevén bancos de niebla costeros en los litorales del norte del Mediterráneo y en Baleares, así como brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental. También se espera polvo en suspensión en el centro y oeste peninsular, que con la precipitación podría dar lugar a chubascos de barro puntuales.