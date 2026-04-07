El tiempo hoy 7 de abril en España: la Aemet prevé fuertes lluvias en Castilla y León, Andalucía y Extremadura
- La agencia espera un descenso de las temperaturas máximas en la mitad occidental de la Península
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes precipitaciones puntualmente fuertes y acompañadas de tormentas en zonas del oeste de Galicia, Castilla y León, Andalucía, Extremadura y áreas limítrofes. También espera precipitaciones acumuladas significativas en el oeste del Sistema Central.
También se esperan cielos muy nubosos con precipitaciones en la mitad occidental y abundantes nubes altas en la mitad oriental y Baleares. En el oeste de Galicia, Castilla y León, Andalucía y Extremadura, la Aemet no descarta que las precipitaciones vayan acompañadas de rachas muy fuertes y granizo.
En Canarias se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas más montañosas, con precipitaciones, sobre todo a partir de la tarde. En el resto del país, se esperan intervalos nubosos.
Además, se prevén bancos de niebla costeros en los litorales del norte del Mediterráneo y en Baleares, así como brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental. También se espera polvo en suspensión en el centro y oeste peninsular, que con la precipitación podría dar lugar a chubascos de barro puntuales.
Bajada de temperaturas en la mitad occidental de la Península
Se espera un descenso de las temperaturas máximas en la mitad occidental de la Península, que podría ser notable, y pocos cambios en el tercio oriental y en el Estrecho. Las mínimas subirán ligeramente en la Península, con un ascenso notable en el Cantábrico oriental, y descenderán en el cuadrante nordeste.
En Baleares habrá un aumento de las máximas y pocos cambios en las mínimas, mientras que en Canarias se prevé un descenso general, más acusado en cumbres y medianías.
Los vientos serán de componente sur y oeste, generalmente moderados en la zona occidental peninsular, y del este, flojos a moderados, en la vertiente mediterránea y Baleares.
Se prevé levante moderado rolando a poniente en Alborán, y viento del noroeste moderado en Canarias, que tenderá a arreciar y a rolar a norte. Se esperan rachas muy fuertes en la Cordillera Cantábrica, el oeste de Castilla y León, Andalucía y Extremadura.
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