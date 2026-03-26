El invierno se resiste a dejar paso a la primavera en el Pirineo navarro. Durante la jornada de este jueves, se han registrado nevadas de hasta cinco centímetros de espesor y también fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

En la Estación de esquí de fondo de Larra Belagua la temperatura ha sido gélida, con una sensación térmica de hasta cinco grados bajo cero. Esto ha hecho que la Agencia Estatal de Meteorología haya activado un aviso amarillo, con bajo riesgo para la población, hasta las tres de la tarde.

Además, los grupos de escolares que tenían previsto practicar esquí de fondo durante el día han cancelado la actividad, y han buscado otras alternativas cerca de sus alojamientos para evitar desplazamientos.

En cualquier caso, la Estación de esquí de fondo de Larra Belagua permanecerá abierta hasta el próximo 26 de abril, y espera una gran afluencia de visitantes durante la Semana Santa.