Israel rechaza que la tregua entre EE.UU. e Irán afecte al Líbano y mantiene sus ataques

Israel ha vuelto a atacar este miércoles el sur del Líbano, dejando varias víctimas mortales según medios libaneses, al tiempo que declaró aceptar la tregua entre Estados Unidos e Irán pero rechazó que el alto el fuego tenga efecto en el país vecino. El país hebreo ha atacado una ambulancia, informa el enviado especial de RNE, Santiago Echevarria.

La agencia oficial de noticias libanesa, NNA, precisa que el ataque se ha producido en Al Hulaylah y ha dejado varios fallecidos. Además, según el mismo medio, al menos cuatro personas murieron en un ataque contra un edificio cerca del Hospital Hiram y un centro médico en la ciudad de Chaqra, que causó varios heridos. "Los ataques enemigos", como los califica la NNA, también tuvieron como objetivo las ciudades de Haddatha, Rabaa Thalathin, Abbasieh, Kfar Dunin, Haniyeh Mansouri y Jmeijmeh.