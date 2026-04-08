Trump accede a una tregua de dos semanas mientras Irán se compromete a reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha accedido a una tregua temporal y ha anunciado la suspensión de los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas, en un momento en el que, según ha afirmado, las negociaciones están "muy avanzadas" hacia un acuerdo definitivo de paz a largo plazo. La decisión se produce en plena escalada de tensión y tras recibir una propuesta de diez puntos por parte de Teherán que Washington considera una base "viable" para negociar, según ha informado Reuters.

En un mensaje publicado en su red social, Trump ha asegurado que la suspensión de los ataques responde a las conversaciones mantenidas con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir.

El mandatario ha condicionado la tregua a que Irán garantice la reapertura "completa, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz y ha defendido que Estados Unidos ya ha cumplido sus objetivos militares. Además, ha sostenido que ambas partes han acordado "casi todos los puntos de controversia" y que el plazo de dos semanas permitirá cerrar un acuerdo definitivo de paz.

Teherán reabrirá el estrecho de Ormuz Irán ha anunciado minutos después del mensaje de Trump que iniciará negociaciones de paz con Estados Unidos a partir del 10 de abril en Islamabad, capital de Pakistán, en un intento de concretar los avances logrados en el terreno militar en un acuerdo político. Según han indicado las autoridades iraníes, las conversaciones podrían prolongarse más allá de esa fecha si ambas partes lo consideran necesario, aunque el objetivo es cerrar los detalles en un plazo máximo de 15 días. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha avanzado que Irán había acordado reabrir el estrecho de Ormuz como parte de una tregua de dos semanas condicionada al cese de los ataques israelíes y estadounidenses. "Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas fuerzas armadas suspenderán sus operaciones defensivas", ha declarado Araghchi en su cuenta de X. “Statement on behalf of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran: pic.twitter.com/cEtBNCLnWT“ — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2026 "Durante un período de dos semanas, será posible un paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las fuerzas armadas iraníes y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas", ha añadido. Israel respetará el acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán, según una fuente consultada por el diario israelí Haaretz.

Mediación de Pakistán La pausa en las operaciones militares llega además tras la mediación de Shehbaz Sharif, que había solicitado ampliar el plazo para permitir que continúen los esfuerzos diplomáticos. El ultimátum lanzado por Trump para que Irán reabra el estrecho de Ormuz expiraba este martes por la noche, bajo la amenaza de una respuesta militar de gran escala si no se cumplían sus exigencias. Trump ordena a Irán abrir "el puto estrecho" de Ormuz aunque confía en un acuerdo inminente "Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares, con efecto inmediato", ha afirmado Sharif en la red social X. ““ El mandatario paquistaní ha señalado que espera que las delegaciones de ambos países asistan a una ronda de negociaciones en Islamabad este viernes para negociar un "acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas", como ya había adelantado Irán. Desde la Casa Blanca, la portavoz, Karoline Leavitt, ha confirmado que el presidente estaba al tanto de la propuesta y que evaluaba su respuesta, mientras que el propio Trump ha asegurado que mantiene "negociaciones intensas" con Irán. Fuentes cercanas a la mediación paquistaní apuntan a que el diálogo ha entrado en una fase decisiva y que podrían producirse avances significativos en los próximos días.