Caza F-15 derribado en Irán: vídeos descontextualizados y fotos creadas con IA

El 3 de abril, Irán derribó un caza estadounidense F-15 que sobrevolaba su territorio y otro avión en el Golfo Pérsico. El Gobierno de Estados Unidos inició entonces una operación para rescatar a sus pilotos y evitar que cayeran en manos iraníes. Sobre estas incursiones se han difundido varios bulos en redes sociales, desde fotos generadas con inteligencia artificial hasta vídeos descontextualizados.

No es el piloto capturado en Irán, es un vídeo de 2025 en Pakistán Circula en redes un vídeo de 6 segundos en el que se ve a una persona apuntando con una pistola a otro hombre que tiene los brazos en alto. Algunos mensajes relacionan este vídeo con el caza de Estados Unidos derribado recientemente en Irán. Es el caso de esta publicación de X del 3 de abril compartida más de 1.000 veces. Es falso, este vídeo no es actual ni se grabó en Irán. Mensaje que difunde como actual un vídeo de 2025. VerificaRTVE Esta grabación es de 2025 y corresponde al conflicto entre India y Pakistán. Mediante una búsqueda inversa, encontramos una versión más larga y de mayor calidad del mismo vídeo publicada el 10 de mayo de 2025 en perfiles de Facebook (1, 2 y 3). Todas las publicaciones lo ubican en el conflicto de Cachemira, que se intensificó hace un año, aunque India y Pakistán arrastran tensiones en ese territorio desde hace décadas. Según el verificador de Bangladés Boom Live, el vídeo muestra a un parapentista llamado Riyad, detenido por las autoridades pakistaníes en el aeropuerto de Chitral. Encontramos imágenes de este aeropuerto que guardan coincidencias con el vídeo que se difunde en redes y que sitúan falsamente en Irán. El periodista de la BBC Shayan Sardarizadeh también ha advertido en su cuenta de X de que el vídeo no es actual, sino que "data del conflicto entre India y Pakistán en mayo de 2025".

No es un "helicóptero derribado" de Estados Unidos, es IA "Este es el helicóptero de la superpotencia América derribado", dice en inglés un mensaje compartido más de 5.000 veces en X desde el 5 de abril. La publicación adjunta una foto de una aeronave destruida y, al lado, diez soldados con banderas iraníes y apuntando con sus armas hacia arriba. La Embajada de Irán en Tailandia ha republicado este contenido. La foto está creada con IA. Publicación que difunde como real la foto de un helicóptero creada con IA VerificaRTVE No es un helicóptero real derribado, sino una foto creada con inteligencia artificial. La propia publicación de X contiene una nota de comunidad que enlaza a un mensaje de la plataforma de detección Ai or Not que asegura, con un 95% de fiabilidad, que la imagen está generada con IA. También lo hemos comprobado mediante la herramienta Hive, que eleva esa ese porcentaje al 99,9%. Además, Google SynthID detecta que la foto se ha generado mediante los modelos de inteligencia artificial de Google. Resultados de Hive y de Google SynthID sobre esta foto generada con IA. VerificaRTVE

Este helicóptero en llamas no es estadounidense, es un vídeo de la guerra de Siria También se difunde en redes un vídeo de 57 segundos de un helicóptero echando humo en pleno vuelo y en trayectoria descendente. "El momento en que el helicóptero estadounidense Black Hawk fue alcanzado por un misil iraní guiado por calor", dice un mensaje de X compartido más de 2.000 veces. Es falso, el vídeo es de la guerra de Siria. Vídeo de Siria en 2020 difundido falsamente como actual VerificaRTVE Este vídeo se grabó hace más de seis años en Siria. Mediante una búsqueda inversa de varias capturas de la grabación, lo hemos localizado en medios de comunicación el 11 de febrero de 2020 (1, 2 y 3). Según informaba el diario inglés The Telegraph, se trata de un helicóptero derribado del régimen de Bachar Al-Asad tras un ataque de los rebeldes sirios apoyados por Turquía. Ocurrió en el norte del país, en la provincia de Idlib, en el contexto de la guerra civil que finalizó en 2024 con la caída del dictador. Según la agencia Associated Press (AP), los rebeldes mataron a los miembros de la tripulación de este helicóptero cuando intentaban recuperar la aldea de Nairab. También lo anunció en X el Ministerio de Defensa de Turquía.

No es una soldado capturada por la Guardia Revolucionaria: es IA En redes comparten una foto de hombres con uniformes militares iraníes junto a una persona con la cabeza cubierta, esposada y con uniforme militar de Estados Unidos. Un mensaje de X la adjunta y asegura que Irán "ha anunciado oficialmente que una soldado estadounidense con el rango de capitana piloto ha sido capturada tras el accidente de su avión" y que las imágenes muestran a la soldado bajo custodia. Es falso, la foto está generada con IA. Mensaje que difunde esta foto generada con IA como si fuera real VerificaRTVE No es una fotografía real de una soldado capturada por Irán. Hemos comprobado con la herramienta de detección Hive que la imagen está generada artificialmente con más de un 99% de probabilidad. Google también detecta que la instantánea se ha generado con su propia IA, como puedes comprobar en la imagen inferior. Análisis de esta imagen en Google y en Hive Moderation. VerificaRTVE

No es el soldado estadounidense rescatado en Irán, es IA También se ha viralizado en redes sociales una fotografía de un soldado con la bandera de Estados Unidos y acompañado de otros militares. Lo presentan como si fuera el rescate de uno de los pilotos del caza F-15 derribado en Irán el 13 de abril. La difundió en redes el gobernador de Texas, Greg Abbot, acompañada del siguiente: "Esto es impresionante". Es falso. La imagen está creada con inteligencia artificial. La foto viral del soldado estadounidense rescatado en Irán no es real: está creada con IA VerificaRTVE Las herramientas de detección de IA de proyecto IVERES y Hive Moderation concluyen que la imagen ha sido generada con esta tecnología con más de un 99% de probabilidad. Además, indican que se ha creado con la aplicación de IA 'ChatGPT Images'.