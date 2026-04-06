No es una soldado estadounidense llorando en Irán, es un vídeo creado con IA

En redes sociales difunden un vídeo en el que aparece una mujer llorando con vestimenta militar junto a mensajes que la presentan como si fuera una soldado estadounidense pidiendo volver a casa. Es falso, es un vídeo creado con inteligencia artificial (IA).

En el vídeo, de 10 segundos, aparece una soldado con uniforme militar con un parche de la bandera estadounidense y, entre lágrimas, dice en inglés: "Echo de menos estar en casa, echo de menos a mi familia cada día, pero estoy aquí sirviendo a mi país". Una publicación de X, compartida más de 11.000 veces desde el 5 de abril, adjunta la grabación acompañada del siguiente texto en inglés: "Una soldado estadounidense dice con asombro. Estamos muy cansados. Esta guerra no era lo que deseábamos, ni la elegimos. Mi único deseo es volver a casa. No quiero la guerra... solo quiero la paz (sic)".

Este vídeo es falso, está generado con inteligencia artificial Esta soldado estadounidense no existe, está generada con IA. En VerificaRTVE hemos analizado la grabación con la herramienta de detección de contenidos creados con IA Hive y el resultado es que el vídeo es falso y se ha creado con esta tecnología con más de un 99,9% de fiabilidad. También hemos comprobado mediante la herramienta Loccus del Proyecto IVERES que el audio está hecho con IA con más de un 85% de probabilidad. Puedes ver los resultados en la imagen inferior. Resultados del análisis del vídeo y del audio con las herramientas de Hive y Proyecto Iveres. VerificaRTVE La imagen y la voz presentan anomalías propias de contenidos artificiales. Por ejemplo, los movimientos de la soldado son poco naturales, la iluminación es inconsistente y hay errores en el uniforme, que intenta imitar la vestimenta de las fuerzas estadounidenses. Un análisis 'frame a frame' del vídeo con InvidWeVerify permite detectar errores en la colocación de los parches en el pecho del uniforme. Aquí puedes ver las insignias oficiales de los militares estadounidenses en combate y comprobar que ninguna de ellas coincide con la que lleva la mujer de este vídeo.