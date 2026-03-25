La falsa influencer 'trumpista': la IA para sexualizar a mujeres militares como estrategia de propaganda
Una investigación del periódico The Washington Post ha puesto sobre la mesa el uso de la inteligencia artificial para crear perfiles en redes sociales con imágenes de mujeres militares en el contexto del conflicto en Oriente Medio. El objetivo de este uso sexista de la IA, lo que el periódico estadounidense llama "pornografía blanda", es triple: atraer la atención de los usuarios de esas redes, difundir un determinado mensaje político y que sus creadores ganen dinero. Es el caso de Jessica Foster, una chica rubia, militar del Ejército de Estados Unidos y fiel seguidora de Donald Trump. Una falsa influencer que no existe y cuyas fotos están generadas artificialmente.
No es la primera vez que se utiliza la IA para crear fotos de mujeres militares durante conflictos bélicos con fines propagandísticos: ya lo vimos en la invasión de Ucrania y, desde que estalló la guerra en Oriente Medio, hay cuentas proiraníes que utilizan estrategias similares. En VerificaRTVE te explicamos varios casos.
Jessica Foster no existe
El perfil de Jessica Foster en Instagram se creó en diciembre de 2025 y llegó a alcanzar un millón de seguidores. Meta ha eliminado el perfil tras la publicación del artículo de The Washington Post. Otra cuenta de Instagram también recopilaba las mismas fotos de esta falsa 'influencer', pero tampoco está disponible actualmente. Hay otro perfil de X con este nombre que comparte sus fotos vestida de militar y se define como "trader de criptomonedas". A fecha de publicación de este artículo, la red social que dirige Elon Musk no ha eliminado este perfil.
En algunas fotos podemos ver a la falsa 'influencer' junto al presidente, Donald Trump, y con otras personalidades como Vladímir Putin, Volodímir Zelenski o Leo Messi. Hemos analizado varias imágenes difundidas por las cuentas de Jessica Foster con las herramientas de detección de Hive y Proyecto Iveres. Están generadas con IA con más de un 99% de fiabilidad en la predicción.
The Washington Post explica que "numerosas cuentas de derecha, que difunden patriotismo mezclado con pornografía blanda, utilizan mujeres ficticias e imágenes convincentes para atraer a los espectadores en una internet saturada, monetizar su interés y obtener réditos políticos". Este medio estadounidense comprobó que la cuenta de Instagram de Jessica Foster "estaba vinculada a una cuenta de OnlyFans", una plataforma de pago con contenido pornográfico.
Una estrategia propagandística en otros conflictos bélicos
Desde que comenzó la guerra en Oriente Medio, se han creado varias cuentas utilizando la misma táctica: perfiles falsos de mujeres militares con el objetivo de difundir propaganda. Así lo indica esta investigación de BBC Verify. Son "cientos de vídeos" de cuentas en los que aparecen chicas jóvenes vestidas de militares (1 y 2), y los encontramos tanto con logotipos del ejército estadounidense como con banderas iraníes. Hemos comprobado que muchas de ellas ya no están disponibles en TikTok. "Hay una señal inequívoca de que son falsos: Irán prohíbe a las mujeres participar en funciones de combate", aclara The Washington Post.
En 2025 ya te advertimos sobre una foto falsa de una militar ucraniana. Se publicó el 31 de mayo acompañada del siguiente mensaje: "Hoy es mi cumpleaños, tengo 28 años y soy de Ucrania". Sin embargo, la foto estaba generada con inteligencia artificial y la difundía una cuenta cuya actividad principal consistía en compartir fotos de mujeres militares hechas con IA (1, 2 y 3).
Actualmente, otro perfil de Facebook difunde contenidos prácticamente idénticos: fotos creadas con IA de mujeres jóvenes vestidas con uniformes militares con la bandera de Ucrania. El periodista de BBC Shayan Sardarizadeh advierte desde 2024 sobre el uso de estos contenidos para monetizar en redes sociales: "Agricultura de engagement con soldados femeninas generadas por IA exigiendo deseos de cumpleaños".
En España se han creado falsos perfiles de policías o guardias civiles
Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han avisado sobre perfiles similares en España: la IA generativa crea fotos y vídeos de mujeres jóvenes y las presenta con los uniformes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A fecha de publicación de este artículo, uno de estos perfiles continúa abierto en Instagram y acumula casi 500.000 seguidores. La mayoría de las publicaciones de esta cuenta guardan similitudes con el caso de Jessica Foster: fotos o vídeos de contenido erótico y, en ocasiones, acompañada de famosos como el futbolista Lamine Yamal.
Perfiles de falsas influencers en procesos electorales
En las elecciones federales en Alemania de 2025 detectamos varias cuentas de falsas 'influencers' generadas con IA para apoyar al partido Alternativa para Alemania (AfD). El periodista de DW Javier Pérez de la Cruz destacada que su medio ha detectado que "desde la extrema derecha, no directamente desde el partido AfD, pero sí desde cuentas que se vinculan a este y que buscan su apoyo" se crean "con inteligencia artificial influencers falsos hablando muy bien de la ultraderecha y de su candidata Alice Weidel". Pérez de la Cruz sostiene que estos personajes ficticios aparecen "mencionando narrativas desinformativas" y se crean "siempre buscando el perfil de una mujer joven con un objetivo claro de hablar a un votante joven, que suele ser masculino, que es el votante más típico de este partido".
En VerificaRTVE también te hemos explicado con la ayuda de expertos qué supone el veto de la Unión Europea a los 'deepfakes' sexuales. La medida busca frenar los contenidos vejatorios creados con inteligencia artificial e incluye sanciones para plataformas que difundan o comercialicen contenidos creados por "IA que desnuda" sin el consentimiento de las personas afectadas.