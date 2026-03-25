La falsa influencer 'trumpista': la IA para sexualizar a mujeres militares como estrategia de propaganda

Una investigación del periódico The Washington Post ha puesto sobre la mesa el uso de la inteligencia artificial para crear perfiles en redes sociales con imágenes de mujeres militares en el contexto del conflicto en Oriente Medio. El objetivo de este uso sexista de la IA, lo que el periódico estadounidense llama "pornografía blanda", es triple: atraer la atención de los usuarios de esas redes, difundir un determinado mensaje político y que sus creadores ganen dinero. Es el caso de Jessica Foster, una chica rubia, militar del Ejército de Estados Unidos y fiel seguidora de Donald Trump. Una falsa influencer que no existe y cuyas fotos están generadas artificialmente.

No es la primera vez que se utiliza la IA para crear fotos de mujeres militares durante conflictos bélicos con fines propagandísticos: ya lo vimos en la invasión de Ucrania y, desde que estalló la guerra en Oriente Medio, hay cuentas proiraníes que utilizan estrategias similares. En VerificaRTVE te explicamos varios casos.

Jessica Foster no existe El perfil de Jessica Foster en Instagram se creó en diciembre de 2025 y llegó a alcanzar un millón de seguidores. Meta ha eliminado el perfil tras la publicación del artículo de The Washington Post. Otra cuenta de Instagram también recopilaba las mismas fotos de esta falsa 'influencer', pero tampoco está disponible actualmente. Hay otro perfil de X con este nombre que comparte sus fotos vestida de militar y se define como "trader de criptomonedas". A fecha de publicación de este artículo, la red social que dirige Elon Musk no ha eliminado este perfil. En algunas fotos podemos ver a la falsa 'influencer' junto al presidente, Donald Trump, y con otras personalidades como Vladímir Putin, Volodímir Zelenski o Leo Messi. Hemos analizado varias imágenes difundidas por las cuentas de Jessica Foster con las herramientas de detección de Hive y Proyecto Iveres. Están generadas con IA con más de un 99% de fiabilidad en la predicción. Resultados de la herramienta Hive sobre las fotos de esta influencer generadas con IA VerificaRTVE The Washington Post explica que "numerosas cuentas de derecha, que difunden patriotismo mezclado con pornografía blanda, utilizan mujeres ficticias e imágenes convincentes para atraer a los espectadores en una internet saturada, monetizar su interés y obtener réditos políticos". Este medio estadounidense comprobó que la cuenta de Instagram de Jessica Foster "estaba vinculada a una cuenta de OnlyFans", una plataforma de pago con contenido pornográfico.

En España se han creado falsos perfiles de policías o guardias civiles Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han avisado sobre perfiles similares en España: la IA generativa crea fotos y vídeos de mujeres jóvenes y las presenta con los uniformes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A fecha de publicación de este artículo, uno de estos perfiles continúa abierto en Instagram y acumula casi 500.000 seguidores. La mayoría de las publicaciones de esta cuenta guardan similitudes con el caso de Jessica Foster: fotos o vídeos de contenido erótico y, en ocasiones, acompañada de famosos como el futbolista Lamine Yamal. Perfil de Instagram de guardia civil creada con IA