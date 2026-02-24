Difunden en redes una secuencia de tres fotos en las que se ve a una mujer poniéndose un niqab en una estación de Metro de Madrid y la presentan si fuera una periodista disfrazándose para publicar la instantánea en internet. Es falso, es un montaje generado con inteligencia artificial. Las imágenes presentan errores propios de la IA y varias herramientas detectan que se han creado con esta tecnología.

04.09 min Verifica: no es una periodista disfrazada con un niqab en el metro, son tres fotos creadas con IA

Circulan tres fotos consecutivas en las que se ve a una mujer poniéndose un niqab, un velo integral musulmán que solo deja a la vista los ojos, en respuesta a una publicación del 23 de febrero de una periodista que comparte una imagen de una mujer con niqab en la estación de Metro Iglesia con el siguiente texto: "Pero si en España no te encuentras a nadie con burka ni niqab…". Los mensajes que adjuntan la secuencia de tres fotos acusan a esta periodista de haberse disfrazado. El montaje se ha difundido también desde la cuenta de X del portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que posteriormente ha borrado la publicación.

Este montaje de tres fotos está creado con inteligencia artificial Las herramientas de contenidos generados con IA del Proyecto IVERES y Hive detectan que la foto ha sido creada con esta tecnología con más de un 99% de probabilidad. Puedes ver los resultados en la imagen inferior. Además, el periodista de Radio Nacional de España Carlos Núñez ha advertido en su cuenta de X de que "es un montaje de IA al 97%, según ZeroGPT". Resultados de Hive y de Iveres sobre esta foto generada con IA. VerificaRTVE Las tres imágenes presentan inconsistencias propias de los contenidos generados por IA. Se aprecia, por ejemplo, en las paradas de metro que aparecen al fondo, correspondientes a la línea 1 de Metro de Madrid. En la publicación original aparecen, en el siguiente orden: Bilbao, Tribunal, Gran Vía y Sol. Sin embargo, en el montaje generado artificialmente la parada de "Sol" no está y en su lugar hay un texto ilegible. También hay una inconsistencia en la mano de la mujer: en la tercera imagen hay un anillo en el dedo anular de su mano derecha. Sin embargo, ese anillo no se ve ni en la primera ni en la segunda imagen de la secuencia. Los dedos también presentan errores, como se ve en la tercera foto, donde el meñique es demasiado pequeño. Errores presentes en esta imagen generada por IA.