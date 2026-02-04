No es una joven migrante diciendo que se irá a su país si gana Vox porque "se acaban las ayudas": es IA

En redes sociales difunden un vídeo de una joven con la cabeza cubierta con hijab que asegura que no trabaja y que, si se le "acaban las ayudas" públicas, se irá a su país. Es falso, es un vídeo generado con inteligencia artificial. Su difusión en el contexto del anuncio de la regularización extraordinaria de migrantes refuerza la narrativa desinformativa que afirma que estas personas se quedan con todas las ayudas para extender el discurso de odio racista.

Un mensaje en X compartido más de 7.000 veces desde el 28 de enero difunde un vídeo que supera las 760.000 visualizaciones en el que vemos a una joven con la cabeza cubierta con pañuelo, al modo de un hijab, a la que le preguntan por la calle qué hará "si gana Vox las elecciones": "Me voy a mi país. Yo no trabajo y se acabaron las ayudas", dice. Otro mensaje, en la misma red social, comparte la grabación y afirma: "El Gobierno lo define como multiculturalismo para reactivar la economía y ayudar para pagar las pensiones", pero "vienen a vivir de nuestros impuestos".

No es una joven migrante diciendo que se va a su país si gana Vox, es IA El vídeo difundido está generado con inteligencia artificial. Hemos analizado la grabación de redes con herramientas de detección de IA y tanto Hive Moderation como SightEngine confirman el uso de esta tecnología con un 99% de probabilidad. Puedes comprobarlo en la imagen inferior. Resultado del análisis del vídeo con herramientas de detección de IA VerificaRTVE Una búsqueda inversa nos remite a una cuenta en TikTok que lo publicó hace una semana con una etiqueta de la red social que advierte de que la grabación "incluye contenido multimedia generado por IA". Se trata de una cuenta que comparte otros vídeos con la misma advertencia. La mayoría de ellos representan a personas migrantes en distintas situaciones, como mujeres con pañuelo vestidas como policías nacionales que exigen respeto a normas religiosas, o personas que dan gracias al Gobierno por recibir "comida gratis" o "papeles" en el proceso de regularización extraordinario.