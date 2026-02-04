No es una joven migrante diciendo que se irá a su país si gana Vox porque "se acaban las ayudas": es IA
- Regularización de migrantes: vídeos falsos para extender el discurso de odio racista
En redes sociales difunden un vídeo de una joven con la cabeza cubierta con hijab que asegura que no trabaja y que, si se le "acaban las ayudas" públicas, se irá a su país. Es falso, es un vídeo generado con inteligencia artificial. Su difusión en el contexto del anuncio de la regularización extraordinaria de migrantes refuerza la narrativa desinformativa que afirma que estas personas se quedan con todas las ayudas para extender el discurso de odio racista.
Un mensaje en X compartido más de 7.000 veces desde el 28 de enero difunde un vídeo que supera las 760.000 visualizaciones en el que vemos a una joven con la cabeza cubierta con pañuelo, al modo de un hijab, a la que le preguntan por la calle qué hará "si gana Vox las elecciones": "Me voy a mi país. Yo no trabajo y se acabaron las ayudas", dice. Otro mensaje, en la misma red social, comparte la grabación y afirma: "El Gobierno lo define como multiculturalismo para reactivar la economía y ayudar para pagar las pensiones", pero "vienen a vivir de nuestros impuestos".
No es una joven migrante diciendo que se va a su país si gana Vox, es IA
El vídeo difundido está generado con inteligencia artificial. Hemos analizado la grabación de redes con herramientas de detección de IA y tanto Hive Moderation como SightEngine confirman el uso de esta tecnología con un 99% de probabilidad. Puedes comprobarlo en la imagen inferior.
Una búsqueda inversa nos remite a una cuenta en TikTok que lo publicó hace una semana con una etiqueta de la red social que advierte de que la grabación "incluye contenido multimedia generado por IA". Se trata de una cuenta que comparte otros vídeos con la misma advertencia. La mayoría de ellos representan a personas migrantes en distintas situaciones, como mujeres con pañuelo vestidas como policías nacionales que exigen respeto a normas religiosas, o personas que dan gracias al Gobierno por recibir "comida gratis" o "papeles" en el proceso de regularización extraordinario.
Vídeos descontextualizados para extender el discurso de odio racista
Al igual que ocurre con este vídeo a raíz de la regularización de migrantes, en VerificaRTVE ya habíamos detectado la difusión de otros contenidos descontextualizados que buscan trasladar la falsa idea de que los migrantes se quedan con todas las ayudas. Es el caso de esta grabación de la inauguración de un Mercadona en Ceuta en 2018. Las imágenes muestran a mujeres con pañuelo en la cabeza entrando en las instalaciones y se presentan en redes como si fueran migrantes que acaban de cobrar "las paguitas" en la actualidad. Pero es un bulo.
Otro ejemplo lo encontramos en estos vídeos de una marcha para protestar contra el racismo y los desahucios en Mataró (Barcelona) el 8 de mayo de 2025. Las imágenes circularon en redes como si mostrasen una protesta de inmigrantes en situación irregular que piden casa gratis y una pensión de 1.500 euros para vivir. Es falso.
Tal y como te hemos explicado en VerificaRTVE, no es cierto que los migrantes en situación irregular reciban ayudas estatales. Con la ayuda de expertos, aclaramos que los migrantes en situación regular sí acceden a ayudas, pero con dificultades añadidas.
La narrativa desinformativa de que las personas extranjeras pueden optar de forma preferente a un mayor número de prestaciones en comparación a los ciudadanos españoles se ceba especialmente con la población marroquí. Un ejemplo lo encontramos en este vídeo donde una mujer asegura que cobra distintas ayudas por estar casada con un hombre marroquí y que estas ventajas económicas son fruto de los impuestos. Es un bulo.
Tener la nacionalidad marroquí no constituye un requisito para obtener prestaciones económicas en España, ya lo aclaramos en VerificaRTVE. Las prestaciones económicas repartidas en España dependen, por regla general, de la renta por individuo o unidad familiar y de su situación socioeconómica, con independencia de su nacionalidad o religión.
La regularización extraordinaria de migrantes está siendo objeto de desinformación. En VerificaRTVE te hemos aclarado que la regularización de migrantes exige no tener antecedentes penales y que los migrantes regularizados no podrán votar en las elecciones generales porque necesitan la nacionalidad.