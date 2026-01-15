No son personas haciendo la compra tras recibir "las paguitas", es la apertura del primer Mercadona en Ceuta en 2018
Circula en redes sociales como si fuera actual un vídeo que muestra a personas –algunas de ellas con pañuelo en la cabeza- entrando en un supermercado con el siguiente mensaje incrustado: "Recibimiento de las paguitas después de cobrar". Es un bulo. La grabación corresponde a la inauguración del primer Mercadona en La Almadraba, un barrio de Ceuta, en 2018.
"Menuda locura. Nadie en su sano juicio puede ver esto y no preocuparse ni un poco por la que se nos viene en este país", leemos en un mensaje compartido más de 1.000 veces en X desde el 14 de enero. La publicación adjunta un vídeo en el que vemos a mujeres con la cabeza cubierta con un pañuelo entrando en un supermercado. Encontramos una versión más larga de la grabación difundida en TikTok, en la que se puede ver al personal de Mercadona preparado en su puesto y a una trabajadora que abre las puertas al público.
El vídeo corresponde a la apertura del primer Mercadona en Ceuta
Este vídeo no es actual. A través de una búsqueda inversa de imagen comprobamos que circula en Internet desde 2018 y que entonces ya se utilizó para difundir bulos. Mercadona confirma a VerificaRTVE que la grabación corresponde a la inauguración de su primer supermercado en el barrio de La Almadraba, el 13 de septiembre de 2018. En su página web oficial, la cadena de supermercados informó de la apertura y publicó imágenes de las instalaciones. Varios medios también se hicieron eco de esta noticia (1, 2, 3).
La foto con la que El Faro de Ceuta ilustró su noticia aquel día muestra coincidencias con el vídeo que circula en redes descontextualizado. En la imagen inferior puedes comprobar que aparecen las mismas personas en ambos contenidos.
Las instalaciones que aparecen en la grabación de redes son idénticas a las de este vídeo que publica El FaroTV Ceuta. En el minuto 0:58 se observa el mismo pasillo horizontal y ventanales verdes en la entrada.
Este vídeo ya había sido objeto de bulos
Este vídeo ya circuló en redes sociales junto a mensajes que lo presentaban como si mostrase un supermercado en Figueres (Girona). Esta información fue desmentida por el verificador AFP Factual. Tal y como indica el artículo, el establecimiento de esta localidad fue reformado y reabrió sus puertas en 2018, coincidiendo con la inauguración del Mercadona de Ceuta.
En VerificaRTVE ya te hemos alertado en otras ocasiones de vídeos que se utilizan para desinformar y fomentar el odio racista. En esta noticia te contamos cómo el odio inundó las redes sociales tras la difusión de una grabación que presentaban falsamente como si mostrase la agresión a un hombre en Torre Pacheco, Murcia. En esta otra publicación te aclaramos que en el vídeo no aparecen inmigrantes agrediendo a mujeres en Francia, sino que son actores simulando una pelea.