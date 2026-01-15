No son personas haciendo la compra tras recibir "las paguitas", es la apertura del primer Mercadona en Ceuta en 2018

Circula en redes sociales como si fuera actual un vídeo que muestra a personas –algunas de ellas con pañuelo en la cabeza- entrando en un supermercado con el siguiente mensaje incrustado: "Recibimiento de las paguitas después de cobrar". Es un bulo. La grabación corresponde a la inauguración del primer Mercadona en La Almadraba, un barrio de Ceuta, en 2018.

"Menuda locura. Nadie en su sano juicio puede ver esto y no preocuparse ni un poco por la que se nos viene en este país", leemos en un mensaje compartido más de 1.000 veces en X desde el 14 de enero. La publicación adjunta un vídeo en el que vemos a mujeres con la cabeza cubierta con un pañuelo entrando en un supermercado. Encontramos una versión más larga de la grabación difundida en TikTok, en la que se puede ver al personal de Mercadona preparado en su puesto y a una trabajadora que abre las puertas al público.

El vídeo corresponde a la apertura del primer Mercadona en Ceuta Este vídeo no es actual. A través de una búsqueda inversa de imagen comprobamos que circula en Internet desde 2018 y que entonces ya se utilizó para difundir bulos. Mercadona confirma a VerificaRTVE que la grabación corresponde a la inauguración de su primer supermercado en el barrio de La Almadraba, el 13 de septiembre de 2018. En su página web oficial, la cadena de supermercados informó de la apertura y publicó imágenes de las instalaciones. Varios medios también se hicieron eco de esta noticia (1, 2, 3). La foto con la que El Faro de Ceuta ilustró su noticia aquel día muestra coincidencias con el vídeo que circula en redes descontextualizado. En la imagen inferior puedes comprobar que aparecen las mismas personas en ambos contenidos. A la izquierda, capturas del vídeo difundido en redes. A la derecha, fotografía publicada por el Faro de Ceuta VerificaRTVE Las instalaciones que aparecen en la grabación de redes son idénticas a las de este vídeo que publica El FaroTV Ceuta. En el minuto 0:58 se observa el mismo pasillo horizontal y ventanales verdes en la entrada.