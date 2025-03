Elecciones Alemania 2025: bulos y desinformación en la campaña electoral

Alemania celebra elecciones federales anticipadas el 23 de febrero, después de que el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, disolviera el Parlamento el 27 de diciembre y convocara el adelanto electoral solicitado por el canciller Olaf Scholz tras perder una moción de confianza. Desde entonces, en redes sociales se han difundido desde bulos que buscan criminalizar a las personas migrantes a vídeos de falsos influencers creados con IA para intentar influir en el sentido del voto. En VerificaRTVE recopilamos las narrativas desinformativas más recurrentes que han circulado durante la campaña electoral y las analizamos con la ayuda del periodista de la corporación pública alemana Deutsche Welle (DW) Javier Pérez de la Cruz.

03.30 min Bulos y desinformación en la campaña electoral alemana

Falsedades que buscan criminalizar a migrantes residentes en Alemania La inmigración ha sido uno de los temas centrales del debate político alemán, tal y como te contamos en el Telediario de TVE, pero también objeto de desinformación en redes sociales. Entre las narrativas desinformativas más habituales sobre migración en Alemania se encuentran las falsas atribuciones de crímenes a personas migrantes y las falsedades sobre la situación administrativa en la que se encuentran en el país. El periodista de DW Javier Pérez de la Cruz nos explica que los mensajes que atribuyen falsamente la autoría de crímenes a inmigrantes suelen ser de dos tipos: "bulos o mentiras absolutas" o "informaciones sacadas de contexto" en torno a "casos reales" de sucesos violentos. Detalla que el objetivo de estas publicaciones es "crear esa imagen del migrante como criminal cuando los datos generales no tienen tanto que ver". Un ejemplo es un mensaje viral de X que difundió el bulo de que eran "frecuentes las violaciones de menores por parte de migrantes" en "un radio de diez o veinte kilómetros del Ammersee". Otra falsedad que ha circulado por redes es que "sólo el 0,5% de los sirios son refugiados" y que "el 99,5% son inmigrantes ilegales". Mensajes de X que difunden falsedades sobre inmigrantes en Alemania VerificaRTVE El rumor de las violaciones de menores por parte de migrantes en las inmediaciones del lago Ammer (ubicado en la Alta Baviera, al suroeste de Múnich) fue desmentido por la Policía y verificadores alemanes. La Jefatura de Policía de Alta Baviera Norte se pronunció al respecto en su perfil de X: "No tenemos conocimiento de ningún caso que coincida con la información anterior". A lo que añadió: "Incluso, tras un examen minucioso del incidente descrito, actualmente no disponemos de hallazgos que confirmen esta descripción". En el último mensaje de X que publicó esta autoridad policial sobre este asunto pide que se "trate con cautela la información no verificada en las redes sociales". El verificador alemán de la radiotelevisión pública de Baviera (BR24 Faktenfuchs) asegura que se trata de una "falsa denuncia sobre supuestos delitos sexuales que se ha viralizado en X, aunque según la policía y los centros de ayuda a las víctimas los casos ni siquiera existen". La corporación pública alemana DW también desmintió dicho mensaje, que calificó de "rumor", y señaló que la policía y las autoridades locales "negaron que algo así estuviera ocurriendo". En VerificaRTVE hemos realizado búsquedas por palabras clave en Internet y sigue sin haber registros de que sucedieran los hechos que describía el mensaje de redes en la zona del lago Ammer, en Alemania. También es falso que la mayoría de sirios en Alemania estén en situación irregular. El 88% de los solicitantes de asilo sirios tienen permiso de residencia por razones humanitarias y, por tanto, un estatuto de protección reconocido. Así lo indica este comunicado de la Oficina Federal de Estadística sobre los últimos datos registrados, correspondientes a finales de 2023. El 6 de febrero de este año, la corporación pública alemana DW calificó de "engañosa" una afirmación similar publicada por la cuenta del partido político AfD en X, que dice: "Solo el 0,5% de #sirios con derecho a asilo: ¡Deporten sistemáticamente a los falsos refugiados!". Sophie Meiners, investigadora asociada del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, aclaró a DW que "el derecho de asilo es solo una pequeña proporción de las opciones de protección que se pueden obtener en Alemania" añadiendo que "Siria es uno de los países que tiene la tasa de protección más alta". Pérez de la Cruz nos recalca que "están en Alemania en situación legal, pero con otra cobertura, no con el derecho de asilo reconocido, sino con una cobertura temporal que está también reconocida" y, por tanto, "es una cuestión completamente legal". 05.53 min VerificaRTVE explica en 'La tarde en 24 horas' qué bulos circulan en la campaña electoral de Alemania

Falsas 'influencers' creadas con IA que apoyan a la AfD Estas elecciones federales en Alemania traen consigo un nuevo uso de la inteligencia artificial en campaña electoral: falsas 'influencers' generadas con IA para apoyar al partido Alternativa para Alemania (AfD). El periodista de DW Javier Pérez de la Cruz destaca este fenómeno como una novedad y señala que es una práctica "que no han visto que haya hecho otro partido". Según nos explica, su medio ha detectado que "desde la extrema derecha, no directamente desde el partido AfD, pero sí desde cuentas que se vinculan a este y que buscan su apoyo" se crean "con inteligencia artificial influencers falsos hablando muy bien de la ultraderecha y de su candidata Alice Weidel". Pérez de la Cruz sostiene que estos personajes ficticios aparecen "mencionando narrativas desinformativas" y se crean "siempre buscando el perfil de una mujer joven con un objetivo claro de hablar a un votante joven, que suele ser masculino, que es el votante más típico de este partido". En la red social X encontramos varios ejemplos de cuentas de falsas influencers creadas con IA que comparten mensajes de apoyo a la AfD. Uno de estos perfiles, identificado con el usuario "@Shinsho_ni" y la foto de una joven con rasgos asiáticos en X, publica en un mensaje en alemán el 16 de enero: "Quiero que la Dra. Alice Weidel sea nuestra próxima Canciller Federal, durante 16 años si quiere". Otra cuenta que responde al nombre de @LarissaWagt muestra también una foto de perfil de una joven, en este caso caucásica, y comparte una publicación en apoyo a Tino Chrupalla, diputado de la AfD en el Bundestag: "Me encanta el compromiso con el que defiende a nuestro país". Mensajes de apoyo a la AfD desde perfiles de X con fotos creadas con IA VerificaRTVE Estas mujeres jóvenes que aparecen identificadas en perfiles de X con publicaciones de apoyo a la AfD no son reales, son personajes creados con IA. Como puedes comprobar en la imagen inferior, tanto las fotos de perfil como las imágenes que adjuntan las dos publicaciones de redes sociales en apoyo al partido Alternativa para Alemania (AfD) están creadas con inteligencia artificial. Así lo determina el análisis de la herramienta de detección de imágenes creadas con IA del proyecto IVERES, con porcentajes de fiabilidad superiores al 80% en su predicción. Aunque el perfil de X de @Shinsho_ni no informa en su biografía de que es una creación de IA, el usuario @LarissaWagt sí lo indica, "pero en sus publicaciones pretende ser una persona real", detalla el verificador de la radiotelevisión pública de Baviera BR24 #Faktenfuchs. Por ejemplo, el mismo día del ataque al mercado navideño de Magdeburgo el 20 de diciembre de 2024, Larissa publicó un mensaje de X con una imagen suya creada con IA en la que aparecía afligida y escribía 'Magdeburgo es la ciudad natal de mi madre' y 'todos los sirios deben irse". Resultados que ofrece la herramienta de detección de IA del proyecto IVERES VerificaRTVE Una investigación conjunta de los verificadores de ARD-faktenfinder, BR24 #Faktenfuchs y DW Fact check revela las claves de la creación de este tipo de perfiles en redes sociales. Una de las conclusiones a las que llega DW es que "todas ellas son mujeres". La radiotelevisión pública de Baviera (BR) señala que estos perfiles "encarnan los ideales clásicos de belleza, hacen declaraciones xenófobas" y "hacen campaña por la AfD". Además, ninguno de estos perfiles "marca el contenido distribuido como generado por IA", destaca el medio alemán Tagesschau.

Bulos sobre el voto por correo para alimentar la idea de fraude electoral Desde que arrancó la campaña electoral han circulado por redes sociales publicaciones que cuestionan el sistema electoral alemán. Según nos explica el periodista Javier Pérez de la Cruz, se trata de mensajes que no solo "ponen en duda la integridad electoral", algunos "directamente dicen que hay un engaño masivo en ciernes". En concreto, "se ha difundido una narrativa desinformativa que se repite en muchos países" que consiste en difundir bulos que cuestionan la seguridad del voto por correo. Pérez de la Cruz destaca que, en un contexto como el actual de elecciones anticipadas, esta narrativa desinformativa busca trasladar la idea de que "las instituciones no están preparadas y el voto por correo prácticamente va a suponer que millones de personas se quedan sin votar". Al igual que ocurrió en las últimas elecciones de Estados Unidos, en Alemania han circulado mensajes por redes sociales que difunden falsedades sobre el voto por correo, como la que asegura que si "una esquina de la papeleta está cortada, la papeleta no es válida". Mensaje de X que difunde una falsedad sobre el voto por correo en Alemania VerificaRTVE En Alemania la ley establece que, para facilitar el voto a los votantes con discapacidad visual, las papeletas electorales tengan la esquina superior derecha recortada, tanto para el voto por correo como para el presencial. Así lo indica este artículo sobre el voto por correo del Código Federal Electoral, al contemplar que "para utilizar las plantillas de papeletas electorales, se deberá perforar o cortar la esquina superior derecha de la papeleta". En este apartado sobre el voto accesible de la web de la Oficina Electoral Federal explican que "a modo de orientación, todas las papeletas electorales se perforan o cortan uniformemente en la esquina superior derecha" para que "los votantes ciegos o con discapacidad visual puedan completar de forma independiente su papeleta de votación en la cabina de votación el mismo día de las elecciones o previamente mediante voto por correo. El verificador alemán Correctiv ha aclarado recientemente desde su perfil de X que "las papeletas son válidas, aunque se perfore o corte una esquina" y recuerda que "cuando se acercan las elecciones, la desinformación sobre el voto por correo se extiende por Internet". Además, señala que este es un bulo recurrente que ya desmintió en 2021. El verificador de la radiotelevisión pública de Baviera (BR24 #Faktenfuchs) explicó que "en las elecciones al Bundestag y al Parlamento Europeo todas las papeletas estaban cortadas o perforadas en la esquina superior derecha". Además, una portavoz de la Oficina Federal de Elecciones declaró a este medio que este sistema "permite a las personas ciegas y deficientes visuales utilizar correctamente una plantilla de papeleta" y "votar así de forma independiente y secreta".