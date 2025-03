Merz condiciona una posible coalición de Gobierno a un giro en la política migratoria en su último cara a cara con Scholz

El candidato conservador a las elecciones generales de Alemania, Friedrich Merz, ha condicionado un acuerdo de coalición a un giro en la política migratoria y económica en el último cara a cara televisivo frente al aspirante socialdemócrata, el canciller Olaf Scholz, antes de la votación de este domingo. El líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) ha reiterado, además, que no colaborará con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

"Independientemente de quién forme el próximo Gobierno federal y de cuál sea su composición, tenemos que resolver dos grandes problemas a los que se enfrenta este país en los próximos cuatro años: el de la migración y el de la economía", ha dicho Merz en el último debate debate a dos antes de los comicios, transmitido por la cadena Welt-TV. Ambos líderes participarán en dos encuentros más antes de las elecciones, pero acompañados de la candidata de AfD, Alice Weidel y del aspirante de Los Verdes, Robert Habeck.

Merz, que lidera todas las encuestas por delante de AfD y los socialdemócratas de Scholz, ha advertido que, sin este giro, en cuatro años no habrá un centro democrático en Alemania, sino que el país se deslizará "definitivamente hacia el populismo de derechas". "Solo firmaré un acuerdo de coalición que incluya un giro económico y político", ha recalcado el candidato de la CDU.

Según los sondeos, la CDU ganará las elecciones pero no tendrá mayoría para formar un Gobierno, por lo que tendrá que pactar con la SPD, tercero en las encuestas, o incluso con un tercer partido, Los verdes, cuartos en los sondeos. Durante el debate, sin embargo, ha criticado nuevamente a los ecologistas, al afirmar que han impedido avanzar en la política migratoria durante los últimos tres años en los que han formado parte del Gobierno en la conocida como "coalición semáforo", en la que estaban también los liberales.

"No permitiremos que el AfD facilite un Gobierno en minoría"

Merz ha repetido una idea que lleva afirmando semanas, que no trabajará con la AfD pese a que su partido aprobó recientemente una moción no vinculante con los votos de esta formación. Se trataba de una resolución que buscaba endurecer la política migratoria e intentó hacer lo mismo con un proyecto de ley, que finalmente no salió adelante.

"No permitiremos que el AfD facilite un gobierno en minoría, no nos dejaremos elegir, me gustaría tener una mayoría estable en la Cámara Baja alemana para un nuevo Gobierno", ha dicho tras la petición de Scholz de que dijera claramente que no permitirá ser canciller si depende del voto de la ultraderecha.

"Quiero dejar esto muy claro una vez más, para que no surjan malentendidos, ni siquiera con el canciller: no habrá cooperación con la AfD y esto es claro y definitivo, este partido está en contra de todo lo que mi partido ha construido en la historia de la República Federal de Alemania", ha recalcado Merz.