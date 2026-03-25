Cuidado con estas fotografías: son antiguas y no guardan relación con las negociaciones entre Irán y Estados Unidos
En el contexto de la guerra en Oriente Medio y de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, en redes sociales difunden dos fotos de un dirigente iraní bajando de un avión y las vinculan a las conversaciones entre ambos países. Es engañoso. Son imágenes antiguas sin relación con las citadas negociaciones. La primera muestra la inauguración del Aeropuerto de Gonabad, en Irán, a finales de mayo de 2023, y la de la aeronave circula al menos desde hace un año.
Un mensaje en X compartido más de 2.000 veces desde el 23 de marzo difunde dos fotografías: una muestra al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, descendiendo de un avión y la otra, una aeronave en una pista de aterrizaje El texto que acompaña las imágenes dice en inglés: "Última hora. Un RJ85 de la Fuerza Aérea Iraní, del que ya informé anteriormente que voló de Teherán a Islamabad con la autorización de la Fuerza Aérea Israelí, transportaba a una delegación del régimen islámico de Irán encabezada por Mohammad Bagher Ghalibaf". Añade que "la delegación se reunió con sus homólogos estadounidenses en Islamabad para debatir sobre el futuro del estrecho de Ormuz".
No son imágenes de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos
Estas dos fotografías no guardan relación con las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en el contexto de la guerra actual, son antiguas. Hemos realizado una búsqueda inversa de la fotografía que muestra al hombre bajando del avión y constatamos que la imagen original es de 2023 y se encuentra alojada, junto a otras relacionadas, en esta galería de fotos de la agencia Tasnim. La instantánea está firmada por el fotoperiodista iraní Hamed Malekpour y se enmarca en la "ceremonia de inauguración del aeropuerto de Gonabad con la presencia del Presidente del Parlamento". Además, este otro mensaje en X, publicado también el 25 de mayo de 2023 muestra el mismo momento fotografiado desde otra perspectiva y una de las instantáneas que aparecen en la galería de la agencia Tasnim y relaciona las imágenes con los mismos hechos.
La segunda instantánea que difunde el mensaje de redes tampoco es actual. Hemos realizado una búsqueda inversa de la foto con Google y en su apartado 'acerca de esta imagen' muestra que circula al menos desde hace un año. El propio usuario de X que comparte las dos fotografías virales publicó cuatro horas después otro mensaje aclarando que estas eran "imágenes de archivo". Varias informaciones publicadas el 25 de mayo de 2023 por el canal estatal en inglés PRESS TV, la agencia de noticias laborales iraní y el diario reformista Sharg Daily confirman la presencia de Ghalibaf en la ceremonia de apertura de dicho aeropuerto.
Un mensaje engañoso en el contexto de conversaciones entre Irán y EE.UU.
La publicación de X se difundió el 23 de marzo, cuando Irán negó conversaciones directas con Estados Unidos después de que Trump asegurara que había "conversaciones productivas" entre Washington y Teherán para la resolución de las hostilidades en Oriente Medio. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien aparece bajando del avión en la fotografía difundida en redes, ha desmentido que se estén produciendo conversaciones: "No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos. Las noticias falsas tienen como objetivo manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran atrapados Estados Unidos e Israel". Aunque, como te contamos en RTVE Noticias, el suyo es el nombre que actualmente suena con más fuerza en los pasillos de las negociaciones secretas entre ambos países.
En Verifica RTVE ya te hemos advertido de otros mensajes engañosos donde se presentan imágenes descontextualizadas e informaciones imprecisas en el contexto del conflicto en Oriente Medio. Es el caso de este vídeo que utiliza Israel para acusar a Irán, con parte de la grabación desactualizada o la imagen de este edificio envuelto en llamas registrado en China en 2009.