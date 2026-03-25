Cuidado con estas fotografías: son antiguas y no guardan relación con las negociaciones entre Irán y Estados Unidos

En el contexto de la guerra en Oriente Medio y de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, en redes sociales difunden dos fotos de un dirigente iraní bajando de un avión y las vinculan a las conversaciones entre ambos países. Es engañoso. Son imágenes antiguas sin relación con las citadas negociaciones. La primera muestra la inauguración del Aeropuerto de Gonabad, en Irán, a finales de mayo de 2023, y la de la aeronave circula al menos desde hace un año.

Un mensaje en X compartido más de 2.000 veces desde el 23 de marzo difunde dos fotografías: una muestra al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, descendiendo de un avión y la otra, una aeronave en una pista de aterrizaje El texto que acompaña las imágenes dice en inglés: "Última hora. Un RJ85 de la Fuerza Aérea Iraní, del que ya informé anteriormente que voló de Teherán a Islamabad con la autorización de la Fuerza Aérea Israelí, transportaba a una delegación del régimen islámico de Irán encabezada por Mohammad Bagher Ghalibaf". Añade que "la delegación se reunió con sus homólogos estadounidenses en Islamabad para debatir sobre el futuro del estrecho de Ormuz".