Guerra en Irán: imágenes verificadas del ataque al mayor yacimiento de gas del mundo

Tres semanas después de que estallara el conflicto en Irán, te explicamos con vídeos verificados algunos de los bombardeos de los últimos días. Israel atacó el 18 de marzo las instalaciones de Pars Sur, el mayor yacimiento de gas del mundo, ubicado junto al Golfo Pérsico. Varios vídeos que han circulado en redes sociales muestran la destrucción en este campo de gas tras un ataque israelí del que Estados Unidos se ha desmarcado. Una comisaría de policía de Teherán también ha sufrido los bombardeos, como se aprecia en otra grabación.

La destrucción de las instalaciones de gas de Pars Sur

En vídeos difundidos en redes se ve una instalación energética en llamas, con varias columnas de humo procedentes del recinto.

FUENTE: Perfil de X: @Vahid FUENTE: Perfil de X: @Vahid FUENTE: Perfil de X: @Vahid

Algunas de estas grabaciones están capturadas desde vehículos que circulan por carreteras cercanas. El perfil de X @VahidOnline difundió el 18 de marzo cuatro vídeos que muestran las consecuencias de este ataque.

Comparativa entre el vídeo de la destrucción de Pars Sur y una imagen anterior del mismo lugar. VerificaRTVE

Hemos comprobado que el primero de ellos corresponde al incendio en la refinería de South Pars, en Asaluyeh (provincia de Bushehr). Geolocalizamos las imágenes en una rotonda cercana a la refinería (27.525073, 52.571900), en la que se aprecia una torre y una estatua de un barco que también aparece en esta fotografía compartida en Google Maps.

01.11 min Transcripción completa El ataque israelí al yacimiento gasístico de South Park ha disparado aún más la tensión en el Golfo Pérsico. Trump que dice que desconocía el movimiento de Israel, asegura que Netanyahu dejará de atacar infraestructuras energéticas de Irán Le dije, no hagas eso y no lo hará, ha dicho el presidente de Estados Unidos. La respuesta de Irán ha sido más ataques contra infraestructuras energéticas claves en la región y amenaza con continuar Si se repite, los próximos ataques no cesarán hasta la destrucción total de las infraestructuras, ha dicho un portavoz del ejército iraní. La estrategia de Teherán empieza a agotar la paciencia de los países árabes.. que no participan en el conflicto. Una docena de ellos se ha reunido en Riyadh para concretar la situación de seguridad en la región. Irán no cree en el diálogo con sus vecinos, intenta presionarlos, ha afirmado el ministro de Exteriores saudí. Qatar, por su parte, rechaza que los ataques iraníes contra instalaciones de gas en el Golfo estuvieran dirigidos a lugares vinculados con Estados Unidos Irán también habría atacado una refinería de petróleo en Haifa, la ciudad más importante del norte de Israel El ataque israelí a un yacimiento de gas iraní dispara aún más la tensión en el golfo Pérsico

El periodista de la BBC Persa Farzad Seifikaran comprobó que esta grabación de 37 segundos pertenece al incendio en la fase 4 de la refinería. Geolocalizamos el incendio en esa parte de las instalaciones gasísticas por las coincidencias con este vídeo publicado en abril de 2024 en Google Maps: puedes ver que los postes que aparecen junto a la carretera son idénticos al vídeo del incendio. La BBC Persa informó de que los daños en South Pars afectaron al menos a cuatro fases de las instalaciones. Además, BBC Verify ha comprobado mediante imágenes satelitales que hay daños en estas instalaciones por las “marcas negras de quemaduras claramente visibles junto con columnas de humo”.

Dos vídeos de las instalaciones de Pars Sur grabados desde un coche. VerificaRTVE

En RTVE Noticias te informamos sobre este ataque al yacimiento de Pars Sur, que Irán y Qatar comparten en el Golfo Pérsico. Desde allí se produce más del 70% del gas iraní, pero además este ataque ha provocado una escalada de los precios de los combustibles a nivel internacional. Estados Unidos se ha desmarcado de este bombardeo, mediante un mensaje en Truth Social de su presidente Donald Trump. Según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su ejército actuó por su cuenta y, a petición de EE.UU., evitarán ofensivas similares en el futuro.