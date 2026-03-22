Guerra en Irán: imágenes verificadas del ataque al mayor yacimiento de gas del mundo
Tres semanas después de que estallara el conflicto en Irán, te explicamos con vídeos verificados algunos de los bombardeos de los últimos días. Israel atacó el 18 de marzo las instalaciones de Pars Sur, el mayor yacimiento de gas del mundo, ubicado junto al Golfo Pérsico. Varios vídeos que han circulado en redes sociales muestran la destrucción en este campo de gas tras un ataque israelí del que Estados Unidos se ha desmarcado. Una comisaría de policía de Teherán también ha sufrido los bombardeos, como se aprecia en otra grabación.
La destrucción de las instalaciones de gas de Pars Sur
En vídeos difundidos en redes se ve una instalación energética en llamas, con varias columnas de humo procedentes del recinto.
FUENTE: Perfil de X: @Vahid
FUENTE: Perfil de X: @Vahid
FUENTE: Perfil de X: @Vahid
Algunas de estas grabaciones están capturadas desde vehículos que circulan por carreteras cercanas. El perfil de X @VahidOnline difundió el 18 de marzo cuatro vídeos que muestran las consecuencias de este ataque.
Hemos comprobado que el primero de ellos corresponde al incendio en la refinería de South Pars, en Asaluyeh (provincia de Bushehr). Geolocalizamos las imágenes en una rotonda cercana a la refinería (27.525073, 52.571900), en la que se aprecia una torre y una estatua de un barco que también aparece en esta fotografía compartida en Google Maps.
El ataque israelí al yacimiento gasístico de South
Park ha disparado aún más la tensión en el Golfo Pérsico.
Trump que dice que desconocía el movimiento de
Israel, asegura que Netanyahu dejará de atacar infraestructuras energéticas de
Irán
Le dije, no hagas eso y no lo hará, ha dicho el presidente de Estados Unidos.
La respuesta de Irán ha sido
más ataques contra infraestructuras energéticas claves en la región y
amenaza con continuar
Si se repite, los próximos ataques no cesarán hasta la destrucción total de
las infraestructuras, ha
dicho un portavoz del ejército iraní.
La estrategia de Teherán empieza a agotar la paciencia de los países
árabes..
que no participan en el conflicto.
Una docena de ellos se ha reunido en Riyadh para concretar la situación
de seguridad en la región.
Irán no cree en el diálogo con sus vecinos, intenta presionarlos, ha
afirmado
el ministro de Exteriores saudí.
Qatar, por su parte, rechaza que los ataques
iraníes contra instalaciones de gas en el Golfo estuvieran dirigidos a lugares
vinculados con Estados Unidos
Irán también habría atacado una refinería de petróleo en Haifa, la
ciudad más importante
del norte de Israel
El periodista de la BBC Persa Farzad Seifikaran comprobó que esta grabación de 37 segundos pertenece al incendio en la fase 4 de la refinería. Geolocalizamos el incendio en esa parte de las instalaciones gasísticas por las coincidencias con este vídeo publicado en abril de 2024 en Google Maps: puedes ver que los postes que aparecen junto a la carretera son idénticos al vídeo del incendio. La BBC Persa informó de que los daños en South Pars afectaron al menos a cuatro fases de las instalaciones. Además, BBC Verify ha comprobado mediante imágenes satelitales que hay daños en estas instalaciones por las “marcas negras de quemaduras claramente visibles junto con columnas de humo”.
En RTVE Noticias te informamos sobre este ataque al yacimiento de Pars Sur, que Irán y Qatar comparten en el Golfo Pérsico. Desde allí se produce más del 70% del gas iraní, pero además este ataque ha provocado una escalada de los precios de los combustibles a nivel internacional. Estados Unidos se ha desmarcado de este bombardeo, mediante un mensaje en Truth Social de su presidente Donald Trump. Según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su ejército actuó por su cuenta y, a petición de EE.UU., evitarán ofensivas similares en el futuro.
El ataque a una comisaría al norte de Teherán
En otro vídeo que circula en redes sociales desde el lunes 16 de marzo se aprecia un edificio destruido con multitud de escombros. Estas imágenes corresponden al ataque a la comisaría del distrito de Niavaran, al norte de la capital iraní, Teherán.
Geolocalizamos las imágenes en la calle Bahonar, frente a la Comisaría de Policía del distrito de Niavaran. Puedes comprobar que la estructura del edificio destruido era idéntica en las fotografías anteriores al bombardeo, con una forma semicircular en la parte central. El edificio que aparece en la parte final del vídeo también se observa en las imágenes a pie de calle de Google Maps. El periodista de la BBC Shayan Sardarizadeh también ha verificado el vídeo, ubicándolo en el mismo lugar.
En VerificaRTVE también te hemos explicado cómo la guerra ha afectado a edificios civiles en Irán con otros vídeos verificados que circulan en redes sociales. Además, advertimos sobre la desinformación que se difunde sobre la guerra, como la falsa narrativa según la cual Netanyahu ha muerto. Asimismo circulan vídeos generados con inteligencia artificial, como este que relacionan falsamente con un portaviones estadounidense.