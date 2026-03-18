No son explosiones en Tel Aviv: el vídeo es de un incendio en Hong Kong en 2025
- No son ataques iraníes en Tel Aviv, estas imágenes son falsas
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En redes sociales circula un vídeo nocturno en el que se ven varios edificios ardiendo y dicen que las imágenes se graban en Tel Aviv, Israel, en el contexto actual de guerra en Oriente Medio. Es falso, el vídeo muestra un incendio en Hong Kong en 2025.
"Enormes explosiones sacuden Tel Aviv y ciudades de todo Israel. Comparte esto para que todo el mundo lo vea", leemos en una publicación de X compartida más de 2.000 veces desde el 17 de marzo. El mensaje va acompañado de un vídeo nocturno de 42 segundos que muestra varios camiones de bomberos frente a edificios altos en llamas.
No es un ataque actual a Tel Aviv, son imágenes de un incendio en Hong Kong en 2025. Mediante una búsqueda inversa, hemos comprobado que este vídeo se difunde en redes sociales desde el 26 de noviembre de 2025 (1, 2 y 3). Todas estas publicaciones lo relacionan con un incendio en Hong Kong.
En RTVE te informamos ese mismo día del incendio registrado en un complejo residencial de Hong Kong. Puedes comprobar que las imágenes de los edificios que emitió el Telediario coinciden con las que difunden en redes como si se registraran en Tel Aviv (Israel). Las llamas se propagaron por siete rascacielos de la ciudad, ubicados en un complejo llamado Wang Fuk Court, y dejaron más de 150 muertos. Otros medios internacionales también informaron sobre lo ocurrido en Hong Kong (1, 2 y 3)
La desinformación sobre ataques iraníes a Tel Aviv
Es cierto que se han producido ataques sobre Tel Aviv en los últimos días. De hecho, este miércoles 18 de marzo Irán ha respondido al asesinato de su jefe de Seguridad, Ali Larijani, con proyectiles hacia esta ciudad. Catorce personas han muerto en Israel por los bombardeos desde que comenzó el actual conflicto. Sin embargo, la imagen del incendio es falsa, como te hemos explicado, y forma parte de una narrativa desinformativa que detectamos desde que comenzó la guerra.
Perfiles de redes sociales difunden de forma recurrente imágenes antiguas o generadas con inteligencia artificial (IA) sobre ataques de Irán a Israel que en realidad no corresponden a esta ofensiva. Una misma cuenta de X difundió tres vídeos generados con IA y aseguraba que eran ataques en Tel Aviv. En esta misma ciudad se registró este vídeo, pero no en la actualidad, sino en junio de 2025, a diferencia de lo que afirmaban las publicaciones de redes que lo compartían.
Estas cuatro imágenes tampoco son reales ni se registran en Tel Aviv, sino que están generadas artificialmente. Esta grabación tampoco muestra un incendio en esta ciudad israelí, como aseguran en redes, sino que se capturó en El Cairo (Egipto).