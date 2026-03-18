No son explosiones en Tel Aviv: el vídeo es de un incendio en Hong Kong en 2025

En redes sociales circula un vídeo nocturno en el que se ven varios edificios ardiendo y dicen que las imágenes se graban en Tel Aviv, Israel, en el contexto actual de guerra en Oriente Medio. Es falso, el vídeo muestra un incendio en Hong Kong en 2025.

"Enormes explosiones sacuden Tel Aviv y ciudades de todo Israel. Comparte esto para que todo el mundo lo vea", leemos en una publicación de X compartida más de 2.000 veces desde el 17 de marzo. El mensaje va acompañado de un vídeo nocturno de 42 segundos que muestra varios camiones de bomberos frente a edificios altos en llamas.

No es un ataque actual a Tel Aviv, son imágenes de un incendio en Hong Kong en 2025. Mediante una búsqueda inversa, hemos comprobado que este vídeo se difunde en redes sociales desde el 26 de noviembre de 2025 (1, 2 y 3). Todas estas publicaciones lo relacionan con un incendio en Hong Kong.

En RTVE te informamos ese mismo día del incendio registrado en un complejo residencial de Hong Kong. Puedes comprobar que las imágenes de los edificios que emitió el Telediario coinciden con las que difunden en redes como si se registraran en Tel Aviv (Israel). Las llamas se propagaron por siete rascacielos de la ciudad, ubicados en un complejo llamado Wang Fuk Court, y dejaron más de 150 muertos. Otros medios internacionales también informaron sobre lo ocurrido en Hong Kong (1, 2 y 3)