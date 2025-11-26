Al menos 44 muertos y 279 desaparecidos en un gran incendio en una zona residencial de Hong Kong

El incendio en un complejo residencial de Hong Kong declarado este miércoles ha costado ya la vida a 44 personas. Las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú instalado en un grupo de edificios en renovación y han provocado que ardan varios rascacielos en el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong. Las autoridades han comunicado que hasta ahora hay además 279 personas no localizadas y 29 hospitalizadas y que el incendio "está controlado en cuatro de los siete edificios".

La policía de Hong Kong ha informado del arresto de tres hombres, de entre 52 y 68 años de edad, bajo sospecha de homicidio involuntario.

La Policía ha informado que los edificios estaban cubiertos con una malla y con plásticos que no se ajustaban a los estándares contra incendios. Además, las ventanas de una de las torres afectadas estaban selladas con espuma instalada por una de las compañías encargadas del mantenimiento. "Tenemos razones para creer que los responsables de las empresas han sido negligentes y esto ha llevado a un fuego descontrolado", ha explicado Eileen Chung, comisaria de las fuerzas del orden.

Una densa columna de humo y el derrumbe de partes del andamiaje se han difundido en imágenes en redes sociales y medios locales, mientras varias carreteras cercanas fueron cerradas al tráfico.

El incendio, que comenzó en el andamiaje exterior de varios pisos, fue inicialmente clasificado como alarma de nivel 1, pero escaló rápidamente a nivel 4 a las 15:34 hora local (07:34 GMT). El fuego ha atraído a numerosas personas al área, donde algunos residentes cubrían sus caras para evitar inhalar el humo espeso, mientras observaban los daños en sus hogares.

El director de los Servicios de Bomberos, Andy Yeung Yan-kin, se trasladó al Hospital Príncipe de Gales para seguir el caso de un bombero herido en el lugar de los hechos, según fuentes consultadas por el South China Morning Post. Posteriormente, se confirmó que este bombero fue uno de los fallecidos.

Alerta roja por peligro de incendio El Observatorio de Hong Kong mantenía desde este lunes una alerta roja de peligro de incendio, que advierte de un riesgo extremadamente alto de fuegos forestales o urbanos, basado en factores como la humedad, la velocidad del viento y la sequedad de la vegetación. Wang Fuk Court, el complejo donde ha ocurrido el siniestro, se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36,6 millones de euros), una propuesta que generó descontento entre numerosos residentes el año pasado. El complejo cuenta con 1.984 viviendas, que albergan a unos 4.000 residentes. El fuego ha impactado también en las inmediaciones: la Escuela Pública Bautista de Tai Po, un centro primario cercano, ha aconsejado a los padres que eviten la zona por el incendio.