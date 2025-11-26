Al menos 44 muertos y 279 desaparecidos en un gran incendio en una zona residencial de Hong Kong
- Las autoridades dicen que hay 279 personas no localizadas y 29 hospitalizadas
- La policía ha arrestado a tres hombres bajo sospecha de homicidio involuntario
El incendio en un complejo residencial de Hong Kong declarado este miércoles ha costado ya la vida a 44 personas. Las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú instalado en un grupo de edificios en renovación y han provocado que ardan varios rascacielos en el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong. Las autoridades han comunicado que hasta ahora hay además 279 personas no localizadas y 29 hospitalizadas y que el incendio "está controlado en cuatro de los siete edificios".
La policía de Hong Kong ha informado del arresto de tres hombres, de entre 52 y 68 años de edad, bajo sospecha de homicidio involuntario.
La Policía ha informado que los edificios estaban cubiertos con una malla y con plásticos que no se ajustaban a los estándares contra incendios. Además, las ventanas de una de las torres afectadas estaban selladas con espuma instalada por una de las compañías encargadas del mantenimiento. "Tenemos razones para creer que los responsables de las empresas han sido negligentes y esto ha llevado a un fuego descontrolado", ha explicado Eileen Chung, comisaria de las fuerzas del orden.
Una densa columna de humo y el derrumbe de partes del andamiaje se han difundido en imágenes en redes sociales y medios locales, mientras varias carreteras cercanas fueron cerradas al tráfico.
El incendio, que comenzó en el andamiaje exterior de varios pisos, fue inicialmente clasificado como alarma de nivel 1, pero escaló rápidamente a nivel 4 a las 15:34 hora local (07:34 GMT). El fuego ha atraído a numerosas personas al área, donde algunos residentes cubrían sus caras para evitar inhalar el humo espeso, mientras observaban los daños en sus hogares.
El director de los Servicios de Bomberos, Andy Yeung Yan-kin, se trasladó al Hospital Príncipe de Gales para seguir el caso de un bombero herido en el lugar de los hechos, según fuentes consultadas por el South China Morning Post. Posteriormente, se confirmó que este bombero fue uno de los fallecidos.
Alerta roja por peligro de incendio
El Observatorio de Hong Kong mantenía desde este lunes una alerta roja de peligro de incendio, que advierte de un riesgo extremadamente alto de fuegos forestales o urbanos, basado en factores como la humedad, la velocidad del viento y la sequedad de la vegetación.
Wang Fuk Court, el complejo donde ha ocurrido el siniestro, se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36,6 millones de euros), una propuesta que generó descontento entre numerosos residentes el año pasado. El complejo cuenta con 1.984 viviendas, que albergan a unos 4.000 residentes.
El fuego ha impactado también en las inmediaciones: la Escuela Pública Bautista de Tai Po, un centro primario cercano, ha aconsejado a los padres que eviten la zona por el incendio.
Un antecedente reciente
Este suceso se enmarca en una serie de incendios relacionados con andamios en Hong Kong, que han expuesto vulnerabilidades en las estructuras de construcción y renovación urbana. El pasado octubre, un fuego en el andamiaje exterior de la Torre Chinachem obligó a evacuar a decenas de personas y dejó a cuatro hospitalizadas.
Las autoridades del Departamento de Edificios confirmaron entonces la integridad estructural del inmueble, aunque identificaron materiales sueltos en la fachada que requerían remoción inmediata.
Los trabajos de renovación en dicha torre, que incluían reparaciones menores en paredes exteriores y soportes de aire acondicionado, utilizaban cubiertas protectoras, redes y lonas estándar, pero el incendio se limitó a la fachada sin afectar el interior.
En aquella ocasión, expertos apuntaron a chispas de soldadura en obras o colillas de cigarrillos abandonadas como posibles orígenes del siniestro.
Estos episodios subrayan preocupaciones recurrentes sobre la seguridad en los andamios de bambú —comunes en Hong Kong por su ligereza y bajo costo—, a menudo vinculados a actividades de renovación, materiales inflamables o fuentes de ignición externa, en un contexto de alta densidad urbana y condiciones climáticas propicias a la sequía.