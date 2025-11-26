Controlado un incendio en el hospital Santa Lucía de Cartagena que obliga a evacuar a pacientes y trabajadores
- La rápida actuación de los bomberos ha permitido controlar el avance de las llamas
- Emergencias ha pedido a los ciudadanos que no circulen por las inmediaciones del hospital
Un incendio declarado este miércoles en el hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar a pacientes y trabajadores. Los efectivos de emergencias han logrado controlar el avance de las llamas tan solo una hora después de que se produjeran los primeros avisos gracias a la proximidad del centro sanitario al parque de bomberos. Las primeras llamadas, más de una treintena, se han registrado a las 7:25 horas, según fuentes del 112.
No hay heridos
Los bomberos han controlado el fuego pasadas las ocho de la mañana, que no ha dejado heridos. El incendio se ha originado en una terraza del hospital y se ha propagado por la fachada y varias plantas del complejo a consecuencia del viento.
La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha informado de que una dotación de 20 bomberos se ha movilizado para extinguir el fuego, que empezó en la terraza del bloque 5 del hospital y se propagó rápidamente por las plantas tercera y quinta de esa zona.
Según la regidora, el plan de emergencias del hospital se ha activado de forma inmediata y se ha desalojado a los pacientes ingresados en las habitaciones próximas al fuego. Tanto las habitaciones como los aseos de las plantas afectadas por el intenso humo están siendo revisadas por los bomberos.
Especialistas en incendios de la Policía Científica de la Policía Nacional, una vez que las condiciones lo permitan, se desplazarán a la zona para realizar las labores de investigación sobre las causas y circunstancias que lo han podido provocar,
Enfermos derivados a otros centros
Por su parte, el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, que esta mañana participa en el congreso de directivos empresariales 'CEO Congress', ha confirmado que el incendio iniciado esta mañana en una de las terrazas del hospital Santa Lucía de Cartagena está ya extinguido y no ha habido heridos, si bien ha sido necesario evacuar cuatro de sus plantas.
La Consejería de Salud ha confirmado el fin del traslado de los pacientes del bloque cinco, un total de 113 personas reubicadas entre el propio centro y el Hospital General Universitario Santa María del Rosell. Pese al incidente, el complejo hospitalario de Cartagena prevé mantener todas las consultas e intervenciones previstas para mañana.
Miras se trasladará al hospital incendiado para conocer de primera mano la situación una vez finalice su participación en el citado foro empresarial.