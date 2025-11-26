Controlado un incendio en el hospital Santa Lucía de Cartagena que obliga a evacuar a pacientes y trabajadores

Un incendio declarado este miércoles en el hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar a pacientes y trabajadores. Los efectivos de emergencias han logrado controlar el avance de las llamas tan solo una hora después de que se produjeran los primeros avisos gracias a la proximidad del centro sanitario al parque de bomberos. Las primeras llamadas, más de una treintena, se han registrado a las 7:25 horas, según fuentes del 112.

Estado en el que ha quedado el bloque cinco del Hospital Santa Lucía de Cartagena tras el incendio sufrido este miércoles. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

No hay heridos

Los bomberos han controlado el fuego pasadas las ocho de la mañana, que no ha dejado heridos. El incendio se ha originado en una terraza del hospital y se ha propagado por la fachada y varias plantas del complejo a consecuencia del viento.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha informado de que una dotación de 20 bomberos se ha movilizado para extinguir el fuego, que empezó en la terraza del bloque 5 del hospital y se propagó rápidamente por las plantas tercera y quinta de esa zona.

Según la regidora, el plan de emergencias del hospital se ha activado de forma inmediata y se ha desalojado a los pacientes ingresados en las habitaciones próximas al fuego. Tanto las habitaciones como los aseos de las plantas afectadas por el intenso humo están siendo revisadas por los bomberos.

Especialistas en incendios de la Policía Científica de la Policía Nacional, una vez que las condiciones lo permitan, se desplazarán a la zona para realizar las labores de investigación sobre las causas y circunstancias que lo han podido provocar,