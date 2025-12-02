El número de muertos en el incendio Hong Kong asciende ya a 156

El número de muertos en el incendio en Hong Kong que el pasado día 26 de noviembre arrasó un complejo de edificios se ha elevado hoy a 156 con el último balance de la Policía, que continúa las labores de búsqueda. Aún hay unos 30 desaparecidos.

También ha aumentado el número de detenidos, que ya son 15, todos acusados de homicidio y relacionados con las obras de renovación de los edificios, en las que se usaron materiales de baja calidad y no ignífugos.

Los investigadores han completado el registro de todas las torres de viviendas salvo dos, y han encontrado cuerpos en las escaleras y en los tejados de personas que trataban de huir del humo y las llamas. Este lunes, las autoridades advirtieron de que las labores de búsqueda podían aún prolongarse durante semanas, y que algunos cuerpos no serían recuperables porque se habían convertido en ceniza.

El Gobierno de Hong Kong ha autorizado también, durante el miércoles y el jueves, que los vecinos de la única torre de viviendas que no se incendió puedan regresar a sus hogares durante 90 minutos.

El incendio se inició a las 14:51 del miércoles (07:51 hora peninsular española) y alcanzó en pocos minutos el nivel 5, la máxima alarma, y las llamas afectaron en cuatro horas a siete de los ocho bloques. Se trata del incendio en un edificio más mortífero en 77 años en Hong Kong.

Comisión de investigación "independiente" El Gobierno de Hong Kong ha anunciado la creación de un comité "independiente" y dirigido por un juez para examinar las razonas del siniestro y "evitar tragedias similares", ha dicho John Lee, jefe del Ejecutivo. La creación de esta comisión responde a las demandas de algunos grupos que han pedido transparencia y que los responsables sean castigados. Las autoridades han advertido de que cualquier intento de politizar el suceso será castigado. "No toleraré ningunos crímenes, particularmente los que aprovechen la tragedia que afrontamos", ha advertido Lee. Este mismo martes la Policía ha detenido al jurista Bruce Liu, exlíder de la Asociación para la Democracia y el Sustento del Pueblo, poco antes de un acto convocado por organizaciones civiles para exigir transparencia, y que ha sido cancelado. También han sido detenidos un estudiante que impulsaba una campaña digital a favor de una investigación independiente; el exconcejal Kenneth Cheung, y una colaboradora encargada de gestionar las donaciones, todos ellos bajo sospecha de presunta "sedición". Las organizaciones de derechos humanos han criticado que el Gobierno de Hong Kong intente acallar las críticas. "Es crucial no tratar como criminales a quienes piden respuestas por el trágico incendio", ha declarado Elaine Pearson, directora para Asia de la ONG Human Rights Watch (HRW). Las primeras investigaciones apuntan a que la causa pudo ser el uso durante los trabajos de renovación en la fachada de una red de plástico y de una espuma aislante que no cumplían con los mínimos requeridos.