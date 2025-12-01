El número de víctimas del incendio de Hong Kong asciende a 151 y el registro de los edificios llevará tres semanas
- Hay aún 40 desaparecidos tras el incendio que afectó a siete edificios
- La Policía advierte que algunos cuerpos han quedado reducidos a cenizas
Las autoridades de Hong Kong han vuelto a elevar el número de muertos en el incendio de siete edificios del complejo Wang Fuk Court: ya son 151, y hay aún 40 desparecidos.
Los equipos de rescate han terminado este lunes la búsqueda en una cuarta parte de una de las torres y allí han encontrado ocho cuerpos más.
Los edificios que quedan por registrar son "los difíciles", según ha explicado Amy Lam, una alto cargo de la Policía de Hong Kong, quien ha afirmado que la búsqueda puede llevar aún tres semanas.
La Policía ha advertido también que algunos de los cuerpos están tan quemados que no podrán extraerse. "Algunos de los cuerpos se han convertido en cenizas, y por tanto puede que nunca sea posible localizar a todos los desaparecidos", ha declarado Tsung Shuk Yin, otro oficial de Policía, a la prensa, en una comparecencia en la que no ha podido contener la emoción.
13 detenidos
Además, la autoridades han informado de que ya son 13 los detenidos por su supuesta responsabilidad en el siniestro, entre ellos ingenieros y personal de la empresa que renovó los edificios.
Las autoridades, que han abierto una investigación, apuntan al posible uso de materiales defectuosos.
El incendio se inició a las 14:51 del miércoles (07:51 hora peninsular española) y alcanzó en pocos minutos el nivel 5, la máxima alarma, y las llamas afectaron en cuatro horas a siete de los ocho bloques. Se trata del incendio de edificio más mortífero en 77 años en Hong Kong.