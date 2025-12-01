El número de víctimas del incendio de Hong Kong asciende a 151 y el registro de los edificios llevará tres semanas

Las autoridades de Hong Kong han vuelto a elevar el número de muertos en el incendio de siete edificios del complejo Wang Fuk Court: ya son 151, y hay aún 40 desparecidos.

Los equipos de rescate han terminado este lunes la búsqueda en una cuarta parte de una de las torres y allí han encontrado ocho cuerpos más.

Los edificios que quedan por registrar son "los difíciles", según ha explicado Amy Lam, una alto cargo de la Policía de Hong Kong, quien ha afirmado que la búsqueda puede llevar aún tres semanas.

La Policía ha advertido también que algunos de los cuerpos están tan quemados que no podrán extraerse. "Algunos de los cuerpos se han convertido en cenizas, y por tanto puede que nunca sea posible localizar a todos los desaparecidos", ha declarado Tsung Shuk Yin, otro oficial de Policía, a la prensa, en una comparecencia en la que no ha podido contener la emoción.