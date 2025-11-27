Controlado el incendio en el complejo residencial de Hong Kong, que ya deja 94 muertos y 200 desaparecidos

El incendio declarado en el complejo residencial Wang Fuk Court de Hong Kong "están ya totalmente bajo control", mientras continúan las operaciones de búsqueda y atención a los damnificados por el siniestro, que deja ya al menos 94 muertos, más de 70 heridos y 200 aún desaparecidos, según el último informe oficial.

Tras el fuego, siete de los ocho bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, han quedado devastados en el que ya es el incendio urbano más letal que sufre la ciudad en 77 años.

El Departamento de Trabajo ha reconocido este viernes haber realizado 16 inspecciones en la obra desde julio de 2024, con tres procedimientos sancionadores en curso, y haber emitido una advertencia específica el 20 de noviembre, nueve días antes del incendio, en la que exigía reforzar las medidas contra incendios por el uso de materiales combustibles en fachadas.

El jefe del Ejecutivo, John Lee, ha anunciado, además, la cancelación o el aplazamiento, durante un periodo aún por determinar, de todos los actos festivos organizados por el Gobierno, mientras que los altos cargos reducirán su presencia en actividades no esenciales.

Lee también ha señalado que las autoridades darán cobijo a 1.800 residentes afectados y que se establecerá un fondo de asistencia de 300 millones de dólares hongkoneses (38 millones de dólares, 33 millones de euros). Igualmente se ha anunciado la apertura de una cuenta bancaria para recabar donaciones, así como ayudas de emergencia de 10.000 dólares hongkoneses (1.285 dólares, 1.110 euros) para cubrir las necesidades más inmediatas de los hogares afectados.