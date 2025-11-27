Controlado el incendio en el complejo residencial de Hong Kong, que ya deja 94 muertos y 200 desaparecidos
- Es incendio urbano más letal en Hong Kong en 77 años
- La Policía ha detenido a dos directores y a un consultor de la contratista de las obras
El incendio declarado en el complejo residencial Wang Fuk Court de Hong Kong "están ya totalmente bajo control", mientras continúan las operaciones de búsqueda y atención a los damnificados por el siniestro, que deja ya al menos 94 muertos, más de 70 heridos y 200 aún desaparecidos, según el último informe oficial.
Tras el fuego, siete de los ocho bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, han quedado devastados en el que ya es el incendio urbano más letal que sufre la ciudad en 77 años.
El Departamento de Trabajo ha reconocido este viernes haber realizado 16 inspecciones en la obra desde julio de 2024, con tres procedimientos sancionadores en curso, y haber emitido una advertencia específica el 20 de noviembre, nueve días antes del incendio, en la que exigía reforzar las medidas contra incendios por el uso de materiales combustibles en fachadas.
El jefe del Ejecutivo, John Lee, ha anunciado, además, la cancelación o el aplazamiento, durante un periodo aún por determinar, de todos los actos festivos organizados por el Gobierno, mientras que los altos cargos reducirán su presencia en actividades no esenciales.
Lee también ha señalado que las autoridades darán cobijo a 1.800 residentes afectados y que se establecerá un fondo de asistencia de 300 millones de dólares hongkoneses (38 millones de dólares, 33 millones de euros). Igualmente se ha anunciado la apertura de una cuenta bancaria para recabar donaciones, así como ayudas de emergencia de 10.000 dólares hongkoneses (1.285 dólares, 1.110 euros) para cubrir las necesidades más inmediatas de los hogares afectados.
Tres detenidos y apertura de una investigación
Según las últimas investigaciones, las servicios de emergencia estiman que el fuego comenzó en uno de los edificios y que se propagó con extrema rapidez, alimentado por los andamios de bambú recubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo utilizados en las obras de renovación exterior que se habían iniciado en julio de 2024.
Las autoridades consideran "inusual" la velocidad de propagación y han confirmado la presencia de materiales de poliestireno expandido altamente inflamables dentro de los bloques.
El Departamento de Bomberos había desplegado 1.250 efectivos, 304 vehículos de emergencia, 26 equipos especializados y cuatro drones para vigilancia aérea, y continúa avanzando planta por planta en tareas de rescate y enfriamiento.
La Policía local ha detenido a dos directores y un consultor de ingeniería de la contratista responsable de las obras, Prestige Construction & Engineering, acusados de homicidio imprudente por el uso de materiales que habrían facilitado la rápida extensión del fuego.
La empresa acumula un historial de sanciones por incumplimientos graves en materia de seguridad laboral. De acuerdo con documentos del Departamento de Trabajo citados por el diario hongkonés South China Morning Post, la compañía fue condenada en noviembre de 2023 por dos infracciones laborales en una obra en el distrito de Mid-Levels, con multas de 3.000 y 4.000 dólares hongkoneses por falta de supervisión en andamios y accesos seguros.
Asimismo, en agosto de 2023, el Consejo Disciplinario de Contratistas Registrados la inhabilitó durante cuatro meses para ejecutar obras menores y le impuso sanciones por deficiencias similares en los proyectos de Ning Yeung Terrace y Parkway Court.
Además, agentes han registrado este jueves las oficinas de la empresa administradora del complejo y la vivienda de uno de los sospechosos, mientras continúa la investigación sobre el origen del siniestro.
Pese a estos antecedentes, el informe técnico elaborado por la consultora Will Power Architects Company, encargada de evaluar a los licitantes, certificó en 2023 que Prestige no presentaba antecedentes penales ni litigios pendientes y le otorgó la máxima calificación (B), lo que facilitó su contratación.
Will Power Architects ha asegurado que colabora plenamente con la investigación con planos, datos y asesoramiento técnico.
Asimismo, la Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC) de Hong Kong ha anunció este jueves la creación de un equipo especial para investigar posibles irregularidades o prácticas corruptas en las obras de renovación.