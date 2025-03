El incendio de Campanar en Valencia y el "riesgo latente" en otros edificios: avanzar hacia una "cultura de prevención"

"Es como si no se hubiera aprendido nada de todo lo ocurrido en el pasado", explica el abogado de las familias de siete de los diez fallecidos hace un año en el incendio del edificio del barrio de Campanar. Todos los expertos coinciden en señalar las similitudes de este fuego con el de la Torre Grenfell de Londres donde hace siete años murieron 72 personas.

El origen de las llamas fue accidental en ambos inmuebles y comenzó en una nevera: en una fuga de gas refrigerante, en Valencia, y en un fallo eléctrico, en Londres. Lo que nadie esperaba en Campanar es que se propagara por la fachada con tanta rapidez hasta afectar, en menos de una hora, a casi todo el edificio.

Lo habitual en un incendio es que afecte a una habitación, más o menos una vivienda o como mucho a otra, pero que se pueda controlar dentro de ese espacio confinado. " No es normal que haya una propagación como la que hubo aquí ", afirma Herrera de forma tajante sobre el incendio de Campanar.

La ley fija los materiales que pueden utilizarse, pero las exigencias en cuanto al fuego no son iguales en el interior que en el exterior. La fachada de Campanar cumplía la normativa en vigor porque tuvo el visto bueno del colegio de arquitectos.

Vicente Pons , ingeniero industrial y arquitecto experto de la Oficina Técnica de Ingeniería Forense, es uno de los peritos que ha participado en la investigación. Explica a RTVE.es que aunque la normativa actual busca que las fachadas sean seguras, no especifica cómo se deben construir.

Uno de los factores más importantes para prevenir es el de compartimentar las fachadas ventiladas , cosa que no estaba contemplada en normativa. Esto hubiera previsto que el fuego no se extendiera, es decir, hubiera aminorado la rapidez con la que se extendió el fuego.

Al principio lo que se hacía era reducir el tamaño de las viviendas incorporando ese aislamiento en la cámara, pero las administraciones decidieron que el aislamiento exterior no computaba volumétricamente. Así fue como se vio impulsada la fachada ventilada como hoja exterior que protege y que hace que la vivienda funcione bien energéticamente, además de permitir muchas configuraciones estéticas, en cuanto color, forma y tamaño.

Cuando en 2017 se quemó la torre Grenfell las instituciones revisaron sus normativas y en 2019 se modificó el código técnico de edificación en España, pero aun así se permite este tipo de material. En la parte posterior del edificio hay unas placas que no se han consumido porque se cambiaron un año antes del incendio por otras que cumplen la normativa en vigor. “No es que estén intactas, pero no se han consumido”, señala Pons.

Un factor de seguridad importante en estas fachadas es el de poner compartimentos , una medida no contemplada en la normativa, pero que habría impedido que el fuego no se extendiera, o que al menos podría haber aminorado su expansión.

El revestimiento del edificio incendiado en Campanar era de placas de un tipo de aluminio con núcleo de polietileno , un material cuya estabilidad y resistencia al fuego, probada en el laboratorio, no ha coincido con el comportamiento real, pese a que se le había asignado una clasificación M1, lo que quiere decir que es combustible, pero no inflamable, explica el arquitecto experto en patologías de edificios Gabriel Ibor .

En el Reino Unido, lo que hizo el Gobierno tras el incendio de la Torre Grenfell, fue establecer que, las comunidades de vecinos cuyos edificios tuvieran material combustible, no pudieran vender ninguna vivienda mientras no modificaran la fachada. De esta forma, y mediante subvenciones, han obligado a que se cambien.

En esa cámara el calor no se disipa, y si hay un material combustible, como el polietileno , ese calentamiento va a hacer que luego prenda con más facilidad.

Los expertos han explicado que en este caso se produjo un fenómeno peligroso: el denominado efecto chimenea . Una fachada ventilada no deja de ser una cámara de aire que recorre el edificio de arriba abajo. Si el fuego sale del interior al exterior, como en Campanar, esa fachada va a actuar como una chimenea y al mismo tiempo va a favorecer el efecto Coanda, el mismo por el que los aviones vuelan, que hace que el fuego se pegue a la pared siguiendo su forma hasta que sale al exterior.

"La tormenta perfecta"

Los videos de los momentos iniciales en el incendio de Campanar muestran cómo al principio el incendio parece acotado a la ventana por la que va saliendo y después empieza a extenderse en horizontal, por el efecto de la fachada ventilada y porque la hoja exterior del revestimiento era un elemento combustible. El fuego, en lugar de seguir hacia arriba, empieza a consumir el material, que va realimentándolo.

Al mismo tiempo, el viento incidía en dirección a la fachada por lo que si el fuego estaba tratando de salir, lo que hacía era rodear el edificio. En el incendio anterior en el mismo inmueble no ocurrió esto porque no había ese viento y no incidía de esa forma. “Una serie de circunstancias desencadenaron la tormenta perfecta”, afirma Óscar Herrera.