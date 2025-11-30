Aumentan a 146 los muertos por el incendio en Hong Kong tras ser revisados cuatro de los siete edificios calcinados

El número de víctimas del incendio declarado el pasado miércoles en un complejo residencial de Hong Kong ha aumentado este domingo a 146 fallecidos y 79 heridos, según el último balance oficial de las autoridades, que ya lo califican como el siniestro más mortífero de la ciudad en décadas.

Las autoridades no descartan que haya más víctimas, puesto que hasta el momento las operaciones de búsqueda en el complejo Wang Fuk Court solo han concluido en cuatro de los siete bloques afectados por las llamas.

A las 16:00 hora local (9:00 hora peninsular española), un total de 54 cuerpos seguían sin identificar y cerca de un centenar de casos permanecían sin resolver debido a la dificultad para localizar a algunos denunciantes y a la información incompleta facilitada por otros.

El equipo de emergencia trabajando en el lugar del mortal incendio ocurrido el miércoles en Wang Fuk Court, Hong Kong AP Photo/Ng Han Guan

Dificultades en la búsqueda de víctimas Los equipos localizaron cadáveres en el interior de viviendas, escaleras, pasillos e incluso en las azoteas, ha indicado el responsable de la Unidad de Identificación de Víctimas de Catástrofes (DVIU), Cheng Ka-chun. Las labores resultan especialmente complicadas por la ausencia de iluminación en muchas zonas, lo que obliga a los rescatistas a trabajar con linternas y frontales pese a la luz natural. Por su parte, el superintendente jefe Karen Tsang, al mando de la unidad de investigación de víctimas, ha confirmado que este domingo se recuperaron otros 30 cuerpos y advirtió que "esperamos encontrar más" en las próximas horas, por lo que la cifra de fallecidos seguirá creciendo. Cinco fallecidos eran trabajadores de las obras de renovación del complejo, donde los andamios de bambú y los materiales inflamables facilitaron la rápida propagación de las llamas, según reveló Fay Siu Sin-man, directora ejecutiva de la Asociación por los Derechos de las Víctimas de Accidentes Laborales, al diario South China Morning Post. 01.04 min Hong Kong investiga las causas de su incendio más mortífero